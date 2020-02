Na odsouzené čeká celkem 250 vyučovacích hodin. „Budou studovat pět měsíců, tedy do konce června. Výuka bude probíhat dvakrát až třikrát týdně,“ sdělil Libor Fasora, ředitel jihlavské střední školy Karoliny Světlé, která kurz zaštiťuje. Podmínkou pro přihlášení byl trvalý pobyt žen na Vysočině.

Učit se budou jak na sobě, tak na česacích hlavách. „Výuka je vymyšlená tak, že budou tři česat a tři budou modely. Pak se prostřídají. Když se jim bude dařit, mohou později stříhat i ostatní ženy ve vězení a rádi bychom je vzali i k nám do školy, aby si mohly vyzkoušet různé pomůcky, které tady nemají,“ prozradil zástupce ředitele pro praktické vyučování Miroslav Šoukal.

Vězeňkyně si od studia slibují především větší šanci sehnat práci po propuštění z vězení. „Chtěla jsem to zkusit. Mám vystudovanou jen základní školu. Sice jsem šla na učňák, obor kuchař-číšník, ale ukončila jsem ho. Práce s vlasy mě baví a budu ráda, když se něco přiučím,“ svěřila se odsouzená Denisa Krumlová.

„Od studia očekávám to, že budu mít lepší uplatnění na trhu práce. Momentálně se se svým vzděláním do své profese už nevrátím. Mám totiž vystudovanou ekonomickou školu a do věznice jsem se dostala kvůli podvodům. Hledala jsem proto nějakou alternativu, tak doufám, že se mi to podaří,“ přiblížila své důvody pro studium Jitka Korcová.

Menší počet účastnic kurzu je prý výhodou. „Nechtěli jsme být vázáni větším počtem žen, protože to neumožňují ani podmínky. Bylo by nefér, kdybychom jich nabrali třeba dvacet. Některé by pak totiž musely sedět a dívat se jen proto, že by pro ně nebylo místo,“ vysvětlil Fasora. „Věřím tomu, že kurz bude mít úspěch a na konci června si všechny ženy odnesou certifikát, který pro ně bude další motivací,“ dodal.

Vedení věznice mělo na výběr z několika rekvalifikačních kurzů. „Důležité kritérium pro nás byla především souvislost se ženami. Téměř od samého začátku věznice jsme nabízeli obor kuchař-číšník, ale letos jsme chtěli změnu. Vybírali jsme si mezi kadeřnicí, aranžérkou květin a šičkou,“ líčila ředitelka věznice Monika Myšičková.

Květiny však šly stranou pouze dočasně. „Chceme v těchto kurzech pokračovat, protože v nich vidíme obrovský smysl. Je to jedinečná šance, jak si mohou ženy po propuštění najít práci. Počítám, že ještě v tomto roce otevřeme obory květinářka a zahradnice,“ nastínila další plány Myšičková.

Na rekvalifikačním kurzu se podílí několik subjektů. Úřad práce ho platí, věznice poskytuje zázemí, škola zajišťuje zkušené učitele a Kraj Vysočina zakoupil pomůcky pro výuku. „Platili jsme šest plně vybavených kadeřnických kufříků, každý zhruba za deset tisíc korun. Věřím, že bude kurz úspěšný,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Kromě rekvalifikačních kurzů je neodmyslitelnou součástí věznice i školní vzdělávací středisko. To mimo jiné nabízí i dvouleté učňovské obory. „Zájem dovzdělávat se mají většinou ženy, které mají maturitu nebo i vysokou školu. Snažíme se však vysvětlit i ostatním, že vzdělání je důležité,“ dodala Myšičková.