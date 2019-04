Nový přístroj za čtyřicet milionů korun přivezla do nemocnice německá firma v devět hodin ráno. Pacienti ale žádná výraznější omezení nepocítili. „Jen jsme zakázali parkování v určitém úseku, aby těžká technika mohla vjet k pracovišti magnetické rezonance,“ potvrdila mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod Petra Černo.

První pacienti by mohli na brodskou rezonanci jít už za pár měsíců. „Uvnitř už je to všechno nachystáno, ale bude nějakou dobu trvat, než přístroj připravíme po technologické stránce. Pak plánujeme nějakou dobu zkušební provoz. Prozatím nejsme schopni říct konkrétní datum spuštění, ale chtěli bychom pracoviště uvést do provozu během června,“ prozradila Černo.

Magnetická rezonance je diagnostický přístroj, který se používá k celé řadě zjišťování různých diagnóz, a to například u ortopedických onemocnění, onemocnění nervového systému nebo třeba onkologických onemocnění. „Tento přístroj vylepší diagnostiku. Máme CT, gamakameru, ale magnetickou rezonanci jsme dosud neměli a právě tato magnetická rezonance nám zkompletní služby radiodiagnostického oddělení,“ vyzdvihla Černo.

Pacienti z Havlíčkova Brodu tak už nebudou muset za vyšetřením cestovat. „Jedna magnetická rezonance je v Jihlavě a druhá v Novém Městě na Moravě, nicméně řada našich pacientů jezdila i do Kolína nebo do Pardubic, neboť jak v Jihlavě, tak v Novém Městě jsou poměrně dlouhé čekací lhůty. Nově už tak pacienti z našeho okresu, kterých jsou ročně stovky, budou moci podstoupit vyšetření u nás,“ přiblížila Černo.