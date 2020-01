V Brodě se poplatek za vyvážení popelnic zvedl z původních 600 korun na 720 korun. „S touto částkou se nehýbalo sedm let a za tu dobu se nám náklady na osobu zvýšily. Nejvíce to ovlivnilo zejména uložení odpadu na skládku,“ uvedl starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Zároveň se ale snažili vyjít vstříc rodinám. „Myslím si, že nová vyhláška je významně prorodinná. Děti do jednoho roku jsou nově od poplatku zcela osvobozeny a děti do osmnácti let zaplatí 360 korun. Dosud platily stejně jako dospělí,“ vyzdvihl Tecl.

Radní mysleli i na seniory. „Pro občany starších sedmdesáti let jsme stanovili úlevu ve výši 15 procent. Jejím smyslem bylo, aby se nezvýšila sazba, kterou platili doposud. Poplatek za odpad se jim sice zvýší, ale jen o 12 korun, čili korunu měsíčně, což už si myslím, že není tak zásadní,“ přemítal Tecl.

Po sedmi letech zdražovali i ve Světlé. Místo dosavadních 540 korun občané zaplatí 600 korun. „I nám náklady na člověka stouply, ale snažili jsme se zdražovat citlivě, protože chápeme, že občané platí spoustu dalších věcí,“ sdělil starosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek a dodal, že pozitivní vliv na cenu měla i vlastní skládka.

Ještě méně výrazné pak bylo zdražení v Chotěboři. Lidé si tady připlatí jen 20 korun, což ve výsledku činí 540 korun. „Máme samozřejmě i poměrně výrazné úlevy pro seniory a pro děti. V tomto ohledu je naše město docela vstřícné k občanům,“ upozornil starosta města Tomáš Škaryd.

„Děláme proto i různá opatření. Loni jsme například zavedli systém door to door, což je odvoz tříděného odpadu od domu. Zezačátku s ním sice byly určité problémy, zejména u bytových domů, ale postupně se vše ustálilo a dnes je to plnohodnotný fungující systém,“ uzavřel Škaryd.