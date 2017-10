Za seniory s urnou. Paní Marie nevynechala jediné volby

Havlíčkův Brod – Více než hodinu ukázněně čekali v první den voleb před večeří na příchod volební komise obyvatelé Domova pro seniory Havlíčkův Brod v ulici Husova.

„Komise nejdřív zajde do nemocnice a pak se zastaví u nás,“ oznámila čekajícím voličům ředitelka Domova Hana Hlaváčková. Domov pro seniory Havlíčkův Brod má celkem tři budovy. „V Husově ulici je 52 obyvatel, volit se rozhodlo deset z nich. S ohledem na věk a zdravotní stav našich obyvatel je to dost vysoké číslo. V zařízení U Panských žije třiačtyřicet obyvatel, volit půjde pět. V našem třetím zařízení v Břevnici, kde je domov se zvláštním režimem pro pacienty s Alzheimerem a demencí půjde volit jediná obyvatelka, ale ta půjde do volební místnosti na obecním úřadě,“ informovala ředitelka Hlaváčková.

Jednou z obyvatelek Domova pro seniory v Husově ulici, která si nenechala v životě ujít ani jedny volby, byla Marie Adamacová. Přesto že už dávno překročila osmdesátku je energická, vitální o veřejné dění se aktivně zajímá.

„Já chodila volit pokaždé. Ani jedny volby jsem nevynechala. Je to moje právo. Za komunistů jsem házela do urny prázdný lístek, věděli, že jsem to já, ale to mi bylo jedno. Jsem věřící, nijak se tím netajím, ale nikdy jsem svoji víru nikomu nenutila. Jsem z vesnice a celý život jsem poctivě pracovala. Když mi někdo ze soudruhů dělal přednášku o náboženství, tak jsem mu řekla, že každý v něco věří. Já v ten křížek co nosím na krku a oni v tu svoji rudou hvězdu a byl klid,“ prozradila o sobě rázná paní Marie s tím, že léta volila křesťanské demokraty, ale letos to bude jinak.

„Volila jsem vždycky lidovce, ale poslední dobou mě naštvali za ty řeči, co vedli, hlavně jejich pan předseda, a že se začali hádat stejně jako ostatní partaje. Tak budu volit starosty. Uvidíme, jak to dopadne. Ono bohužel ale platí, že kdo má peníze, tak vládne,“ konstatovala paní Marie.