Skuhrov - Havlíčkobrodští kriminalisté pokračují ve vyšetřování tragické nehody, která se stala ve středu u obce Skuhrov a zemřel při ní osmapadesátiletý řidič. Stalo se tak krátce po páte hodině ranní při srážce tří vozidel. Podle nejnovějších informací je na vině nezvládnuté předjíždění.

"Prvotním šetřením policisté na místě zjistili, že dvaatřicetiletý řidič nákladního vozidla začal předjíždět osobní motorové vozidlo VW Golf, ale nestihl se před něj bezpečně zařadit," informovala mluvčí policie Dana Čírtková.

Ještě když byl nákladní vůz na úrovní předjížděného osobního vozidla, v protisměru se objevilo dodávkové vozidlo Ford Tranzit.

"Řidič nákladního vozidla se snažil zařadit se zpátky do svého průběžného jízdního pruhu za předjížděné vozidlo. Při tomto manévru ale došlo ke střetu vozidla Man s vozidlem VW Golf. Vlivem nárazu se osobní vozidlo VW Golf přetočilo před přední část vozidla Man, poté narazilo do boku nákladního vozidla a bylo odhozeno do protisměrné části silnice, kudy v danou chvíli projíždělo protijedoucí vozidlo Ford Tranzit. I když se řidič tohoto dodávkového vozidla na vzniklou situaci snažil reagovat intenzivním brzděním, přesto došlo ke střetu vozidla Ford Tranzit a osobního vozidla VW Golf," doplnila Čírtková.

Následky srážky byly tragické. V osobním vozidle na následky těžkých poranění zemřel osmapadesátiletý řidič a došlo i ke zranění sedmapadesátiletého řidiče z vozidla Ford Tranzit, který musel být převezen vozidlem zdravotnické záchranné služby do Nemocnice Havlíčkův Brod.

Kriminalisté nehodu vyšetřují jako podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti a přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. "V souvislosti s tuto tragickou dopravní nehodou policisté opětovně apelují na všechny řidiče, aby při jízdě dodržovali ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a při jízdě zbytečně neriskovali. Někteří řidiči při jízdě spěchají, na silnicích naprosto zbytečně riskují a chovají se bezohledně, což je patrné zejména při předjíždění v zatáčkách, na horizontech či na zákazech předjíždění. Stejná bezohlednost u nich panuje, když se po předjetí zbrkle zařazují před předjížděné vozidlo, protože v protisměru se náhle objevilo vozidlo, které svým riskantním manévrem bezprostředně ohrožují. Všichni řidiči by měli mít stále na paměti, že předjíždění je úkon, který může vždy počkat," dodala mluvčí policie.