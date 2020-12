Podle vedení společnosti VaK Havlíčkův Brod je to nejméně v celém kraji. „Je to dokonce o 17 až 18 procent méně než je průměrná cena v republice, dokonce o celých 30 procent méně než účtují okolní vodárenské společnosti,“ zdůraznil Pavel Policar předseda představenstva VaK Havlíčkův Brod.

Energie Havlíčkobrodsko



Voda

rok 2020 76,16 kubík

rok 2021 78,07 kubík



Teplo

rok 2020 568 korun za gigajoul

rok 2021 553 korun za gigajoul



Elektřina rok (orientačně běžná domácnost)

2021 4198 megawathodina

2020 4428 megawatthodina



Plyn (orientačně běžná domácnost)

rok 2021 1100 megawatthodina

rok 2020 1220 megawatthodina



Zdroje: VaK, Čez, Teplo HB

Jak vysvětlil, je to díky strategii, kterou se VaK řídí už šetsnáct let. To znamená investice a podnikání i v jiných oblastech. Společnost provozuje veřejné osvětlení například v Chotěboři a staví bytové domy. Konkrétně ve Ždírci nad Doubravou. „Pravda je, že podle toho co vím se u nás platí za vodu mnohem méně, než jinde, kde vodovodní sítě patří cizím firmám. Přesto se snažíme šetřit, mýt nádobí pod tekoucí vodou jsme si už dávno zakázali. Protože kvůli koronaviru nevíme, co bude zítra,“ konstatoval Josef Kubát z Havlíčkova Brodu.

Při průměrné spotřebě 120 kubíků by čtyřčlenná rodina na Havlíčkobrodsku zaplatila za vodu přes devět tisíc korun ročně. Nicméně i společnost VaK musí podle Policara zvedat ceny, už s ohledem na inflaci, údržbu vodovodní a kanalizační sítě a růst mzdových nákladů. „Našim cílem je udržet si kvalifikované a zkušené zaměstnance, protože jenom tak může naše společnost nabízet kvalitní služby,“ konstatoval Policar.

„Pro naše zákazníky na Havlíčkobrodsku máme dvě dobré zprávy. Energetický regulační úřad oznámil, že regulované složka klesne pro domácnosti na území ČEZ Distribuce, kam Havlíčkův Brod patří v příštím roce o 2,6 procenta. A zároveň ČEZ svým zákazníkům před zimou zlevnil obchodní část ceny,“ vzkázal mluvčí společnosti ČEZ Roman Gazdík.

Za každou megawatthodinu spotřeby tak domácnosti na Havlíčkobrodsku uspoří podle Gazdíka u elektřiny 230 korun a u plynu 120 korun.Ty úspory činí pro domácnosti tisíce korun ročně. Ceníky zákazníci najdou na webových stránkách ČEZ.

Nejvyužívanější tarif je podle Gazdíka pro domácnost tarif číslo D02. Distribuční sazba D02d je určena domácnostem se středně velkou spotřebou energie. Je vhodná pro odběratele, kteří nevyužívají elektřinu k vytápění ani k ohřevu vody, pouze ke svícení a pro běžné elektrické spotřebiče, jako lednička, pračka, myčka. „Takže převedeno do názorných čísel v roce 2021 uživatelé tarifu D02 najdou na faktuře částku 4198 Kč za megawatthodinu. Plyn od prvního ledna 2021 čítá pro ty, co plynem topí okolo 1100 Kč za megawatthodinu," upřesnil Gazdík s tím, že všechno se může změnit s ohledem na koronavirus a ekonomiku.

Platby za elektřinu patří na rozpočtu rodiny Josefa Kubáta k nejvyšším. „Elektřina bude drahá. To se nezmění. Nemá cenu běhat od jedné společnosti ke druhé, zdraží časem všechny na maximum. Tak jsme namontovali doma úsporné žárovky a hlídáme, aby se nesvítilo zbytečně," konstatoval pan Josef.

Dodavatel tepla na Havlíčkobrodsku je Teplo HB. „Společnost stanovila pro rok 2021 cenu tepelné energie stanovena ve výši 553,00 korun za gigajoul. Cena je asi o 3,5 % nižší oproti roku 2020,“ informoval odběratele na webu jednatel společnosti Miroslav Sommer. Předpoklad ceny tepla na rok 2022 je podle Sommera ve výši 560 korun za gigajoul z důvodu nákupu fixní ceny zemního plynu na období roků 2021-2022. „Naší společnosti se daří držet cenu tepla v dlouhodobém průměru posledních patnácti let. Naopak má cena mírně klesající tendenci,“ zdůraznil Sommer. Výkyvy cen v jednotlivých letech jsou podle Sommera z důvodu kolísání cen zemního plynu na světových trzích.