Petici proti zrušení finančních úřadů přišlo podepsat hned několik stovek lidí. „Samotné nás překvapilo, jaký je o petici zájem. Lidé za námi chodí už od rána, vědí, o co se jedná, někteří dokonce přichází cíleně jen kvůli podpisu. V tuto chvíli máme zhruba 300 podpisů,“ prozradila kolem pátečního poledne krajská manažerka Sdružení místních samospráv Marcela Syrová.

Jedním z nich byl například i Petr Holub z Chotěboře. „Finanční úřad v Chotěboři by měl zůstat zachován, protože pro většinu podnikatelů je to důležitá věc. Podle mých informací se ale zaměstnanci už pomalu připravují na přestěhování se do Havlíčkova Brodu. Bojím se proto, že ani petice už asi nezmění rozhodnutí ministerstva,“ posteskl si Petr Holub.

Do boje se zapojili i starostové okolních obcí, kteří přispěli dalšími několika stovkami podpisů. „Oslovili jsme všechny obce ze Svazku, jejich zástupci obešli občany a přinesli nám několik podepsaných petičních archů,“ sdělila Soňa Zvolánková ze Svazku obcí Podoubraví.

Horní hranici podpisů organizátoři petice stanovenou nemají. Chtějí jich ale do pondělí 26. srpna sehnat co nejvíce. „Kromě písemných petic je tady ještě možnost elektronických podpisů. On-line se mohou lidé připojit i po 26. srpnu,“ upozornila Syrová.

Ministerstvo finanční plánuje k 1. lednu 2020 optimalizovat celkem 34 územních pracovišť finančních úřadů v celé České republice. Na Vysočině by se kromě Chotěboře omezení či případné zrušení týkalo i Bystřice nad Pernštejnem a Ledče nad Sázavou.

Hlavním cílem organizátorů petice je zastavení této činnosti. „Doposud není známo, která pracoviště budou pouze optimalizována a která budou zrušena úplně. Jestliže chceme zachovat obslužnost obcí a služby občanům, měly by tyto pobočky zůstat zachovány. Když chceme snížit zaměstnance, tak nemůžeme začít odspodu, byť má ministerstvo pravdu v tom, že na územních pracovištích nejsou až tak vytížení,“ zamyslela se Syrová.

„Tento argument ale není úplně odůvodnitelný, protože na ně přece můžeme přenést část práce z větších pracovišť. Když můžu někomu přidat, tak je jedno, jestli v Brodě, nebo v Chotěboři,“ namítala Syrová a dodala, že případné zrušení některých poboček finančních by zkomplikovalo život několika set občanů napříč celou republikou. Ti by museli dojíždět do několik desítek kilometrů vzdálených okresních měst.

Například v Chotěboři by byl finanční úřad nahrazený podatelnou, která by fungovala dva dny v týdnu. „Dva pracovníci finančního úřadu sem budou dojíždět z Havlíčkova Brodu, kam by měla být přemístěna veškerá agenda a dvanáct chotěbořských zaměstnanců. Ze zkušeností z ostatních měst, kde funguje pouze podatelna v režimu 2 + 2, víme, že občané jsou se službami nespokojeni, protože podají pouze formulář, který od nich pracovník převezme, ale není schopen jim poradit a nemá přístup ke všem příslušným agendám,“ podotkla Zvolánková.