Proto vymyslel projekt Adventure Park Vysoká. Sportoviště pro rodiny s dětmi i nadšence na horských kolech je však zatím běh na dlouhou trať. „Nicméně o víkendu od pátku do neděle je už v provozu kemp Vysoká včetně chaty,“ upřesnil.

Starosta obce Martin Vondrák se lyžařům nediví. Poslední roky ukázaly, že jen na lyžování v zimě se na Vysoké spolehnout nedá. Kopec podle něj nabízí i jiné možnosti. „Další zábavu jen uvítáme. Vždyť k nám jezdí na naše sportovní hřiště lidé z celého okolí i z Havlíčkova Brodu. Speciální cyklostezky neničí přírodu. Lesy kolem jsou stejně z většiny vykácené kvůli kůrovci," konstatoval starosta.

Adam Nedvěd jezdil lyžovat na Vysokou z Havlíčkova Brodu často. Možnost sportovat tam i na kole vítá. „Zajímavá nabídka. Počkám si ale, až to bude v provozu,“ poznamenal.

Tomáš Kučera do projektu vložil vlastní peníze a v jeho uskutečnění věří. Trochu vrásky na čele mu však dělají napjaté vztahy s místním farmářem Miroslavem Hrtúsem. Tomu patří na Vysoké část půdy pod chatou. Situaci řešil soud. Farmář jej sice prohrál, ale dva roky blokoval lyžařům vstup do chaty balíky slámy. „Doufal jsem v dohodu, ale skutečnost je jiná. Rozebírat to nechci,“ dodal Kučera.