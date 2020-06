„Od května nabízí náš Family Point skupinám rodičů s dětmi v bezpečném zázemí dvora malou školu pro zahradníky. Společně s nezbytným pískovištěm, domečkem a malým vozovým parkem odrážedel,“ informovala za brodský Family Point Veronika Šantrůčková.

Na dvorečku je pro děti připravený záhon a květináče s hráškem divokými rajčaty a jahodami. „Děti se zde mohou s pomocí maminky a tatínka učit o rostliny pečovat, a sledovat jak rostou, a to od semínka po sklizeň,“ vysvětlila Šantrůčková s tím, že zelený dvoreček je ideální pro malé skupiny maminek s dětmi. Dvoreček je otevřený od 8.00 do 10.00 a od 12.00 do 15.00 hodin, ale s ohledem na malou kapacitu je lépe předem zavolat a tak si návštěvu rezervovat.