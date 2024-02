Mladého orla mořského vypustila zpět do přírody záchranná stanice z Pavlova na Havlíčkobrodsku. Stalo se tak v pátek 2. února dopoledne na poli u Horní Cerekve na Pelhřimovsku. Orel se do stanice dostal asi před půl rokem jako mládě v zuboženém stavu a jeho zachránci z Pavlova se báli, že nepřežije.

Mladý dravec čeká na svůj velký okamžik ve speciální přepravce s hlavou zakrytou sokolnickou čepičkou. „To je proto, aby nepanikařil, kdyby viděl jak velké bude mít na startu publikum,“ vysvětluje Jiří Kořínek zástupce ředitele pavlovské stanice, který o orla pečoval.

Do světa ale dravec nepoletí s prázdnou. Ekologové z Pavlova mu na záda umístili zvláštní vysílačku na solární pohon, díky níž mohou orla sledovat na jeho cestě několik měsíců.

Okamžik startu je krátký. Jakmile Jiří Kořínek usadí dravce na zem a sundá mu z hlavy čepičku, pták mávne dvoumetrovými křídly a mizí během vteřiny ve vzduchu. Za radostného pokřiku dětí z místní mateřské školky, pro které je vypouštění orla událost a obdivu dalších desítek přihlížejících.

„Orla našli jako mládě v okolí Cerekve loni v létě tři mladíci, kteří tu byli na prázdninách. Šli na výlet a ptáka našli kousek od cesty. Nevíme dodnes ani jak se jmenovali, ale zachovali se skvěle. Ptáka zabalili do bundy a donesli na radnici a my zavolali na stanici do Pavlova,“ popisuje Deníku jak se orel do péče lidí dostal, starosta Horní Cerekve Milan Kunst.

Orel mořský Orel mořský (Haliaeetus albicilla) je velký druh dravce z čeledi jestřábovitých. Žije v blízkosti vod na rozsáhlém území Evropy a Asie a živí se převážně rybami a ptáky. V minulosti z mnoha oblastí Evropy zvláště v důsledku lidského pronásledování zcela vymizel, od 80. let 20. století však začala jeho početnost opět stoupat a postupně obsadil řadu původních hnízdišť. Orel mořský je největší evropský orel a největší dravec vyskytující se v Česku. Délka jeho těla dosahuje 76–92 cm a v rozpětí křídel měří 190–253 cm. Někteří jedinci mohou mít rozpětí zřejmě až 260 cm. Zdroj: Stanice Pavlov o.p.s

Protože bylo orlí mládě tak zesláblé a vyhublé, mysleli si na radnici, že je to káně. „Takže když přijeli ochranáři z Pavlova, zjistili, že se jedná o orla a že se jim do přepravky na káně nevejde, tak jsme museli vedle do obchodu pro velkou krabici,“ dodává Kunst.

V Pavlově mladý orel pobyl asi půl roku. Jak upřesňuje ředitel stanice Zbyšek Karafiát, péče o něj stála desítky tisíc korun, protože orel byl zesláblý, vyhublý a vážně nemocný. Dva dárci přispěli na zakoupení solární vysílačky.

Ekologové museli o orla pečovat, ale tak, aby si na lidi nezvykl. „Takže nakrmit a dost, žádné kamarádění,“ říká Karafiát.

Jak upřesňuje, dravec se v okolí Horní Cerekve neobjevil náhodou. Hnízdili tu jeho rodiče. Mladý orel ale u Cerekve nezůstane.

„Předpokládáme, že poletí někam daleko. Možná až za hranice. Hlavně někam, kde je voda a kde najde potravu. Patří k největším dravcům na světě. Zhruba do čtyř let bude létat a kolem pátého roku jako dospělý si vybere teritorium a najde partnerku,“ dodává ředitel.