Po celou sobotu se mohli malí návštěvníci stanice společně se svými rodiči seznámit živě se zvířaty a ptáky, které znají dnes už většinou jen z televize. Součástí návštěvního dne byl také bohatý kulturní program s odpolední atrakcí.

Návštěvníci mohli být přítomni krmení zachráněných mláďat. „Tuto tradici udržujeme již čtyři roky, od doby, kdy se ve stanici Pavlov uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce. Chtěli jsme tehdy veřejnosti ukázat, jakými změnami stanice prošla," informoval ředitel záchranné stanice Pavlov Zbyšek Karafiát s tím, že stanice v úpravách neustále pokračuje.

Významné výročí

„Letošní ročník je pro nás významný tím, že je to již deset let, kdy byla založena Stanice Pavlov a dokonce již třicet let od založení Stanice ochrany fauny Pavlov,“ zdůraznil Karafiát. V tomto roce se stanici podařilo dokončit opravu voliér pro jestřába lesního, luňáka červeného a orla královského.

Zvířat, která potřebují pomoc člověka, ale rok od roku přibývá. Loni jich bylo víc než 700, letos přibylo asi 150 nových chráněnců. Svou daň si vybírá i kůrovcová kalamita. „Právě letošní sezona je zvláštní tím, jak intenzivně řádí kůrovec, v důsledku toho dochází k masivnímu kácení stromů. Tím pádem přicházejí o svoje útočiště zvířata i ptáci. Například puštíci a veverky. Konkrétně puštíků je nejvíc z okolí Golčova Jeníkova z lokality Podmoky,“ prozradil Zbyšek Karafiát.

Asi pět procent zvířat do záchranné stanice přivezou amatérští ochránci přírody, pro další si ekologové z Pavlova jedou na základě konkrétní informace.

Svoje vnoučata vzal na prohlídku do Pavlova například Josef Toman z Ledče nad Sázavou. „Jsme tady vůbec poprvé. Věřím, že se to dětem bude líbit. Uvidí živá zvířátka na vlastní oči. Chceme si celou stanici projít a pak se podívat na kulturní program," prozradil rodinný program.

Pro některé děti bylo setkání s živou faunou neobyčejným zážitkem. Zasloužený respekt budili velcí draví ptáci, zvlášť když dali najevo, že mají svoje rozmary a rozhodně se nenechají jen tak okukovat.

Úcta k přírodě už od školky

Podstatnou součástí práce stanice v Pavlově není jen ochrana zvířat, ale také ekologická výchova. K té slouží například nová venkovní učebna, která vznikla díky projektu Pomáhej pohybem nadace ČEZ. Potřebné body se stanici podařilo nasbírat během pouhých pěti dní.

Stanici navštěvují také děti v rámci školních výletů, ale i na několikadenní pobyty. Během nich se mohou naučit něco nového o životním prostředí. Díky nadačnímu příspěvku teď získají také učebnu pro výuku, pokusy nebo hry v přírodě. „Snažíme se, aby děti získaly ke zvířatům nějaký vztah,“ zmínil ředitel stanice.

Programy jsou skutečně pestré a zajímavé. Loni podle Karafiáta zaznamenala stanice přímo rekordní účast. Do Pavlova přijely asi dvě tisícovky dětí. Vzdělávací centrum v Pavlově je otevřené už od dubna do října, byť podzimní sezona je poněkud slabší. Malí návštěvníci se ale mohou těšit na akce, které doma u počítače nikdy neprožijí.

Už samotné názvy dávají tušit, že se děti nudit nebudou. Předškoláci se dozví, jestli ježek opravdu nosí na bodlinách jablíčka. Ty starší oslovují témata Buď moudrý, jako sova, vydra, tajemná královna řek, či co nám zpívá v zahradách. Pro starší školáky jsou tu mnohem závažnější témata. Například Příroda a člověk, Přežijí to oba či světová krize biodiverzity.

Stanice Pavlov

Stanice Pavlov vznikla v roce 2009 proto, aby zajistila další činnost Stanice ochrany fauny v Pavlově založené v roce 1989 a provozované do konce roku 2009 Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Obecně prospěšná společnost je forma neziskové organizace (může mít příjmy, ale nevytváří zisk). Organizace se řídí zákonem o obecně prospěšných společnostech a platnou Zakládací smlouvou společnosti. Zakladatelé o.p.s jsou Obec Pavlov, Ing. Václav Hlaváč, Ing. Jiří Hladovec.. Na zahájení sezony spolupracuje stanice Pavlov s Krajem Vysočina a společností Ekokom. Nechyběl ani kulturní program, včetně hasičského cvičení, pro děti tu byly projížďky na koních a skákací hrad.