Návštěvy stanice určené pro veřejnost, hlavně pro rodiny s dětmi, začínají v Pavlově od jara a trvají do konce září. „Letošní otevření stanice jsme plánovali na 25. dubna, ale kvůli koronaviru jsme ho museli zrušit. Nekonají se ani akce pro školy, které měly začínat už v dubnu. Náš seznam akcí byl na letošní rok opravdu nabitý,“ uvedl ředitel stanice Zbyšek Karafiát.

Péče o zvířata v záchranné stanici ale zatím funguje. „Svážíme k nám zraněná a opuštěná zvířata a staráme se o ně. Co nám teď způsobuje komplikace, je výpadek školních skupin a návštěv veřejnosti. Odhadovaná ztráta se pohybuje v rozmezí sto až dvě stě tisíc korun,“ konstatoval Karafiát.

V Pavlově vyčkávají, co bude dále. „Dokončujeme rozdělané opravy na stanici, ale nezačínáme již nové,“ podotkl ředitel. Kdyby návštěvnická sezona letos vůbec nezačala, byl by to podle něj už citelný zásah do rozpočtu obecně prospěšné společnosti.

Lidé se podle Karafiáta snaží pomáhat. Zvířatům nosí třeba mrkev, jablka nebo granule, případně přispívají na transparentní účet. Zájemci mohou zvířata, která kvůli handicapu žijí v Pavlově trvale, i adoptovat nebo se stát sponzory. Na zvláštním seznamu stanice jsou uvedeny průměrné částky na krmení na den i podmínky, za které je možné si zvíře adoptovat.

Záchranná stanice Pavlov se věnuje ekologické výchově již více než 25 let. Nabízí jednotlivcům, rodinám s dětmi, důchodcům ale i skupinám komentované prohlídky. Pro školy, školky a dětské spolky je připravena řada výukových programů.

V době koronavirové museli utlumit i rozbíhající se projekty. Loni v září ve stanici otevřeli přírodovědný kroužek. Je určený dětem ve věku deset až patnáct let, které se chtějí zapojit do péče o zraněná a opuštěná zvířata.

Loni vznikla i pobočka ekologické výchovy stanice Pavlov v Jihlavě, která začala nabízet výukové programy o zvířatech v přírodě nebo přímo v okolí škol. Během léta si mohou zájemci objednat i zvláštní táborový program se zvířaty.