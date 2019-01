Vysočina – Již po 46. se rozezní struny hudebních nástrojů na Vysočině.

20. dubna od 13 hodin odstartuje soutěžní klání hudebních skupin a sólistů v kulturním domě ve Vlasenici u Kamenice nad Lipou v žánru folk – country – bluegrass – trampská píseň v Oblastním kole festivalu PORTA pro Vysočinu.

Všichni účinkující se budou snažit svým interpretačním přednesem přesvědčit profesionální porotu o svých kvalitách a zajistit si postup do semifinále a finále na festival PORTA do Řevnic u Prahy, kde se bude bojovat o cenu nejvyšší, tedy PORTU. I autorské snažení nezůstane neoceněno. Do mezinárodního festivalu PORTA v Ústí nad Labem postoupí přímo dvě nejlepší autorská díla.

Po vyhlášení výsledků v 19:00 hod. vystoupí host Oblastního kola, kterým je letos již kultovní folková skupina ŽALMAN a spol. Celodenní program ukončí posezení muzikantů i posluchačů v jednom jam sesionu při dobrém pití a jídle, které připravuje kolektiv okolo starosty obce Vlasenice pana Milana Houšky.

Pokud ještě nemáte zvolený program na 20.4., rádi vás ve Vlasenici přivítáme u dobré hudby a posezení s přáteli, které určitě vezměte sebou.

Milan Čombe Lhotský