Dolní i Žižkova ulice pod náměstím jsou nejvytíženější ulice ve městě. Denně tudy projede až patnáct tisíc aut. Jezdí tudy i většina autobusů jak hromadné, tak i linkové dopravy.

V letošním roce se chystají opravy spodní části ulice Žižkova. A to v úseku od Ostrova směrem přes křižovatku a ulice Dolní. Tam by měly opravy směřovat ve směru k mostu přes řeku. Sázavu.

Práce mají trvat až do konce podzimu. Celý úsek opravovaných silnic se v té době uzavře. Podle informací z městského úřadu by práce měly začít už druhého března.

Podle místostarosty Libora Honzárka (TOP 09) by mohl být provoz v tomto úseku omezen jenom částečně, opravy by se měly rozdělit do jednotlivých etap. K plnému uzavření centra Havlíčkova Brodu by mělo dojít až tehdy, kdy to podle Honzárka bude skutečně nutné, ale to bude třeba dohodnout se stavební firmou, která bude opravy provádět.