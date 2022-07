Stavbu cyklostezky vítá dobrovolný hasič Daniel Forman z Perknova. „Čekali jsme že cyklostezka bude dřív, ale díky za to. Máme syna který sportuje. Když bude jezdit trénovat do Brodu, jsme radši když pojede po cyklostezce nebo po silnici,“ konstatoval.

Stavební práce začaly loni v červenci, město za ně zaplatí necelých 16 milionů korun. „Cyklostezka má délku 645 metrů, široká je dva a půl metru. Staví se podél komunikace druhé třídy 150 mezi městskou část Rozkošská a Perknovem,“ informovala mluvčí městského úřadu Alena Doležalová. Její součástí je dešťová kanalizace, která nebude odvádět vodu jen z cyklostezky, ale také z přilehlé silnice. Výškové rozdíly stezky a sousedních pozemků vyrovná vybudovaná opěrná zeď.

Dokončení druhé části stezky pro pěší a cyklis ty do Perknova bylo podle Doležalové dlouho plánovanou stav bou, která propojí s městem nejen místní část Perknov, ale také nově vybudovanou obytnou zónu na Rozkošské ulici. „Jejím hlavním významem je zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, kteří se v hojném počtu po Ledečské ulici pohybují,“ zdůraznila Doležalová.

Cyklostezka do Perkova byla i jedním z bodů takzvaného veřejného fóra, už pět let zpátky. Jak napsal Deník, obyvatelé Brodu i Perkova tehdy uvedli, že právě cyklostezka do Perkova je jedno z témat, téma které je nejvíc trápí.