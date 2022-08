Žádný pašík, spíš rozpustilý divočák. Vepříkov má svůj symbol před stodolou

/FOTO/ První, čeho si turista všimne hned při vstupu do vepříkovské hospody nebo do Stodoly krásných krámů, je socha vepříka. Vepříkovští si ji nadělili kdysi jako dárek k posvícení. Ale není to mírumilovný růžový pašík, spíš rozpustilý divočák.

Vepřík z Vepříkova je spíš rozpustilý divočák | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni