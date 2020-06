Na programu je tradiční mše svatá, kterou bude sloužit ledečský děkan Jan Bárta, koncert humpolecké kapely Ty a My a v neposlední řadě i prohlídka kostela spojená s výstavou sedmdesátého výročí pátera Josefa Toufara. Vše však určitým způsobem omezí vládní opatření. S ohledem na hygienická opatření na letošní pouti bude chybět i občerstvení.

„Při vstupu do kostela si lidé musí dezinfikovat ruce a mít zakrytý nos a ústa. Během mše je však možné obsadit všechna místa v kostele. V rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a podobné obřady. Pro zájemce bude mše reprodukována i před kostel,“ přiblížil za Spolek Přátelé Zahrádky Jan Čihák.

Mimo mši může být v kostelíku naráz maximálně pětadvacet osob a musí mezi sebou dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy. Folkové duo Ty a My bude hrát před kostelem, takže tam maximální počet účastníků daný není. „V případě deště ale bude vystoupení přesunuto do interiéru, kde by pro posluchače platila stejná pravidla jako při bohoslužbě,“ doplnil Čihák.