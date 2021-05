Diskuse se vedly i na sociálních sítích. „Tak nějak funguje městská ekologie,“ poznamenal Josef Kubát. Jiní naopak hájí zájem města. „Zahrádky byly dočasné. O co jde,“ oponoval Lubomír Zach.

Citát



„Zahrádkáři přišli o pozemky salámovou metodou. Jiné neseženou. Chápu. Město musí stavět, ale pro nás je to rána. Chceme jednat s Úřadem pro zastupování státu. Určitě by se našly v okolí Brodu nějaké pozemky co leží ladem. Zahrádkáři umí oživit i smetiště,“



Milan Václavek, Zahrádkář

Podle zastupitele Milana Plodíka museli brodští konšelé řešit velmi choulostivou otázku. „Snažili jsme se pozemky v zahrádkářské kolonii zachovat. Většina patří lidem kteří jsou v důchodu. O pozemky a chatky se starali léta,“ konstatoval. Ale nyní je už rozhodnuto. Zahrádkářská kolonie během letošního roku zmizí.

Zahrádkářům nepomohla ani petice. Jak prohlásil Milan Václavek, předseda územního sdružení Českého svazu zahrádkářského Havlíčkův Brod se zahrádkáři ze rušené kolonie ocitli v patové situaci. „Přišli o pozemky salámovou metodou. Jiné neseženou. Chápu. Město musí stavět, ale pro nás je to rána. Chceme jednat s Úřadem pro zastupování státu. Určitě by se našly v okolí Brodu nějaké pozemky co leží ladem. Zahrádkáři umí oživit i smetiště,“ zdůraznil.

Podle radního Libora Honzárka si pozemky v Reynkově ulici ke stavbě parcel radní vyhlédli již několik let nazpátek. Jak vysvětlil, zahrádkáři měli pozemky od města jen pronajaté.„Už v roce 2005 jsme se rozhodli, že se kolonie v Reynkově ulici stane lokalitou pro bydlení. Nájemce jsme informovali. Všichni to věděli léta dopředu,“ vysvětlil.

Nové parcely a parkoviště budou jen kousek od obchvatu. Zájemci si budou moci vybrat podle velikosti pozemek od 300 do 800 metrů čtverečních. „Hned za parcelami bude parkoviště pro víc než padesát aut,“ doplnil Plodík s tím, že u každého rodinného domku je počítáno se dvěma parkovacími místy a dalšími parkovacími místy pro lidi s postižením. Parcely město prodá zřejmě obálkovou metodou.

Zdarma zbourat

Budoucí majitelé pozemků ale musí splnit určité podmínky, které radnice zatím připravuje. Například výšku domu, sklon střechy, možná i typ oplocení. To všechno vyjde podle zastupitele Plodíka až z připravované studie.

Brodská radnice zahrádkářům podle Václavka poslala dopisy. „Nabídla, že za ně chaty a přístřešky zadarmo zbourá. Pro to ale potřebuje, aby mu je majitelé darovali a podepsali smlouvu. To je opravdu smutné,“ poznamenal.

Pozemky sice patří městu, ale chatky zahrádkářům. Ti podle Václavka už nejsou schopni takovou demolici provést. „ Město může bourat jen stavby, které mu patří,“ vysvětlil postup místostarosta Zbyněk Stejskal. Podle radních projevila zájem o zbourání chatek asi polovina vlastníků.