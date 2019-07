Věžnice – „Momentálně je situace se zásobami pitné vody v obou částech obce příznivá, ale vzhledem k avizovanému suchu a očekávanému opětovnému nedostatku vody jsme se rozhodli nabídnout občanům na zalévání zahrádek vodu ze starých studní v Dolní Věžnici,“ informoval obyvatele obce starosta David Drahoš.

Studna. Ilustrační foto. | Foto: HZS JMK

Voda není upravována na pitnou a neteče do vodovodního řadu. „Toto opatření by mohlo pomoci k tomu, abychom měli dostatek vlastní pitné vody co nejdéle a nemuseli ji draze dovážet jako v loňském roce. Zejména ve vodovodu v horní části obce,“ vysvětlil starosta. Majitelé zahrádek, pokud mají na vodu větší nádobu, například barel na 1000 litrů si mohou vodu načerpat po dohodě vždy v pátek odpoledne.