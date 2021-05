Tradiční zahrádku otevře v pondělí pro hosty například havlíčkobrodská restaurace Na Rynku. „Už teď se na pondělí chystáme. Na zahrádku se u nás vejde s rozestupy tak patnáct lidí,“ informovala šéfka restaurace Petra Pejzlová. Jak dodala, podmínky pro návštěvy zahrádky vyřeší čestným prohlášením. „Z právního hlediska my nemáme co znát zdravotní stav hostů nebo jim kontrolovat občanky. Takže jsme si nechali podle vzoru natisknout čestná prohlášení, že host není covid pozitivní. Samozřejmě se hosté mohou prokázat i testem. Ti co jsou očkovaní, mají zase kartičku,“ vysvětlila. V současné době má restaurace venku už bufetový stolek, u kterého se sejdou maximálně dva lidé.

Podle Pavla Kerbera je celá procedura trapná a nic neřešící. „Prohlášení podepíšu. U nás se v práci testuje. Potvrzení mám. Omezení na čtyři lidi u stolu je směšné. Ve firmě nás je šest. Jsme spolu celý den a v hospodě si budeme odsedat? Covid to neřeší. Je to jen tlak na lidi, aby se nechali masově očkovat. To se mi nelíbí,“ zdůraznil.

Podmínky pro návštěvu restaurační zahrádky

Od pondělí 17. května se budou moci otevřít také restaurační zahrádky. Zůstanou však zachována některá omezující opatření. U stolu budou smět sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové jedné domácnosti.Hosté se navíc budou muset prokázat testem, očkováním nebo proděláním nemoci covid-19.

Kavárenskou zahrádku pro hosty otevře v Brodě i Bistro Noll. „Od hostů budeme chtít buď podepsané čestné prohlášení, potvrzení o očkování nebo test. Bude to v pondělí ale ještě hodně zajímavé,“ poznamenala servírka Iveta Pokorná. Fakt, že u jednoho stolu smějí sedět jen čtyři lidé, když nejsou z jedné domácnosti je také podle ní námět na diskusi. „Je to o důvěře. My nikoho prošetřovat nemůžeme,“ dodala.

Jestli má číšník v restauraci právo žádat od hosta nějaká potvrzení a osobní údaje o zdravotním stavu je podle brodského právníka Ondřeje Málka složitá věc. „Nicméně některá vládní nařízení jsou opravdu na hraně možného,“ poznamenal. Podle právníka Luboše Klimenta je otázka času, kdy bude toto nařízení řešit nejvyšší správní soud. „Čestná prohlášení jsou jistou možností. Honem se rozvolňuje. Nemáme už nouzový stav, ale je tu pandemický zákon. Takže se dřív či později bude řešit v hospodách a restauracích to samé, co nedávno u kadeřníků. Pak se uvidí, co na to řekne nejvyšší správní soud,“ poznamenal.