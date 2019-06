Konkrétně podél Mírové ulice ve směru na Bartoušov má být k dispozici více než 50 parcel. Soukromý investor Jan Sláma je chce nabízet na jaře příštího roku. Parcely mají mít 800 až 1 400 metrů čtverečních za cenu od 1 500 do 2 400 korun za metr čtvereční. Parcely budou mít kompletní inženýrské sítě včetně přípojky k internetu. Rezervovat si pozemek zájemci mohou už nyní.

Město Havlíčkův Brod chce nabízet stavební parcely pod Domem pro seniory Reynkova, kde je nyní zahrádkářská kolonie s poetickým názvem Na nebi. „Připravujeme studii na budoucí vzhled celé lokality. Chceme tady stavět skatepark, sportovní hřiště, parkovací místa. Stavební parcely jsou součástí projektu,“ sdělil havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Současná zahrádkářská kolonie patří městu, lidé mají jednotlivé zahrádky v nájmu. Pronájem může město ukončit s roční výpovědní dobou. Podle místostarosty současní nájemníci už dopředu věděli o tom, že zahrádkářská kolonie se jednou zruší a podmínky pronájmu na dobu určitou přijali. Na nebi by podle radnice mělo být 12 parcel pro řadové domy. Dalších devět pak pro samostatné rodinné domy. Nicméně v současné době se kolem parcel na místě zahrádkářské kolonie vede diskuze i v samotném zastupitelstvu. Například sdružení Broďáci je proti likvidaci zahrádek. Nesouhlasí ani komunisté. Záměr zrušit zahrádkářskou kolonii rozesmutnil i některé obyvatele sousedního Domova pro seniory Reynkova. „Zahrádek je škoda. Z oken jsme se dívali do zeleně, za pár let budeme koukat na beton nebo na cizí dvorek," povzdechla si například Miloslava Neubergová.

Zájemci o parcely na stavbu rodinného domku, pokud disponují příslušným objemem peněz, ale mají v Brodě už dneska na výběr. V roce 2013 začalo město prodávat pozemky na sídlišti Rozkoš u Ledečské ulice, další desítky parcel tam ve směru na Perknov připravil také soukromý investor. Některé jsou ještě dnes na prodej. Volné parcely jsou i na Žižkově v místě zvaném Sluneční hora. Šest pozemků z osmi je stále k dispozici v lokalitě Nad Skalkou. Pozadu s nabídkou parcel nezůstávají ani ostatní města. Město Chotěboř už několik let nabízí parcely v lokalitě Boží Muka, město Přibyslav chystá 16 parcel pod Osivou, další parcely plánuje i město Ždírec nad Doubravou.