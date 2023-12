Vánoční troubení u hradu. Ponocný Jan Prošek z Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku neodložil svůj volský roh a Lucernu ani v zimě.

„Podle plánu poctivě odtroubil letní sezónu, ale ani zima mu nedala spát. Z radosti z letošní záplavy sněhu vyrazil na stráž i 26. listopadu za vydatného sněžení. Vznikla poetická fotka na Floriánku, kterou jsme využili na městskou novoročenku 2024,“ poznamenal starosta Lipnice Zdeněk Rafaj.

Zvláštní obchůzku si ponocný naplánoval i na Štědrý večer. „Pro letošek ponocný Janek Prošek ještě lucernu a roh na hřebík nevěší. Když dorazíte na dvaadvacátou hodinu štědrovečerní ku hradu, budete svědky jeho vánočního troubení,“ pozval na originální akci starosta Rafaj.

Podle usnesení zastupitelstva ponocnému náleží roční odměna tucet vajec věnovaných starostou. Podle starosty Lipnice svého ponocného v minulosti měla a jeho odměna byla o dost vyšší než ta současná symbolická. „Při úklidu půdy městského úřadu před její rekonstrukcí jsme v prachu pod trámem objevili sešit s výčtem odměn tehdejšího ponocného, jímž byl Josef Zahálka. Z něj se dozvídáme, že městská rada 29. prosince 1932 rozhodla o vyplacení odměny 100 korun na rok 1933 a 60 korun na podrážky,“ nahlédl starosta do historických zápisů. Hrob ponocného Zahálky je na Lipnici prvním na Novém hřbitově.

Jan Prošek pracuje jako geodet. Na Lipnici se přistěhoval před šesti lety. „Je to úžasné místo s atmosférou. V historických městech v Německu mají jako zajímavost takzvané nachtwächtry. Řekl jsem si, Lipnice historií dýchá a ponocný by se hodil. Nabídl jsem radnici, že budu rád dělat ponocného,“ prozradil mladík.

Když Prošek se svým nápadem přišel za starostou Lipnice Zdeňkem Rafajem, uspěl. „Dnes je ponocných pouze pár v několika městech v Česku. Svou funkci vykonávají symbolicky v létě jako atrakci pro místní i pro turisty. Díky iniciativě Janka Proška se Lipnice stává jedním z nich,“ míní starosta Rafaj. Podobný názor má na funkci ponocného i zastupitel a hradní kastelán Marek Hanzlík.

Jmenování Jana Proška do funkce ponocného se stalo před letní turistickou sezonou jednacím bodem zastupitelstva. Všech sedm zastupitelů bylo pro. Zvlášť když zjistili, že město to nebude nic stát. Dnes se Jan Prošek vydává do ulic města v patřičném kostýmu. „K jeho výbavě, kabátci se dvěma zkříženými ostrvemi ve žlutém štítě na prsou, troubě z volského rohu a lucerně, patří k ní i halapartna,““ upřesnil starosta.