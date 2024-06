Plovárenská ulice je lokalita, kam obyvatelé Brodu chodí na procházky, sportují, kde si hrají děti. Jak vysvětlil Deníku Pavel Duben, zástupce ředitele městské policie, problémy v areálu na Plovárenské skutečně byly. „Stěžovali si obyvatelé Havlíčkova Brodu i technické služby, že se na Plovárenské scházejí skupiny lidí. Posedávají na lavičkách, popíjejí alkohol, házejí odpadky na zem. Jsou hluční, někteří pod vlivem alkoholu se dokonce snaží sportovat a ohrožují svoje zdraví,“ upřesnil Duben.

Zpřísnění vyhlášky je podle jeho názoru nejlepší způsob, jak může městská policie na Plovárenské udržet pořádek.

Plovárenská není v poslední době místo, kde by se člověk rád procházel, hlavně odpoledne a na večer. To řekl přímo na místě Deníku Josef Langpaul, který si sem dopoledne přišel zaběhat. „Na lavičkách sedí každou chvíli partičky opilců. Drží mobily před sebou jak tatranku a hulákají do nich. Plechovky od piva a brambůrků házejí na zem pod sebe. Jsou nepříjemní, hluční arogantní a hodně z nich ani nemluví česky,“ prohlásil sportovec.