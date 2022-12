Ladislav Němec supermarket ve městě vítá. „Že dostanu cenu, jsem nečekal. Bydlím na vesnici, na nákupy jezdím do města. Za supermarket jsem rád, už kvůli nižším cenám,“ dodává a ukazuje, co si v obchodě vybral. „Akce na kávu mi přišla vhod. Kafe mám rád. Mají i limonády nealko za výhodnou cenu,“ pochvaluje si.

Němec není sám, kdo postává ve čtvrtek ráno před novým supermarketem. Spolu s ním tu čeká necelá desítka dalších lidí. „Hlásili to včera v radiu, tak nás to zajímalo. Trvalo dvacet let, než jsme se dočkali. V Přibyslavi je minimální výběr a vysoké ceny. Obchodní síť tady nestojí za nic, konkurence je nutná,“ vysvětlují budoucí zákazníci supermarketu, proč stojí před obchodem už půl hodiny před otevřením.

Podle Tomáše Kubíka, mluvčího Penny Marketu, je obchod v Přibyslavi osmou letošní novou prodejnou tohoto diskontního řetězce. Penny do konce roku plánuje otevřít další čtyři nové prodejny.

V současné době má Přibyslav přibližně čtyři tisíce obyvatel, kteří nyní mají podle Kubíka k dispozici novou prodejnu s rozlohou přes osm set čtverečních metrů prodejní plochy v ulici Havlíčkova. „Přibyslav je historické město. Jsme rádi, že jsme součástí i takových míst v České republice a že můžeme jejich obyvatelům nabízet to, co moderní diskont přináší. Nejvyšší kvalitu za nejvýhodnější ceny v příjemném prostředí,“ říká při otevření nové prodejny Mathias Mentrop, jednatel Penny Marketu odpovědný za rozvoj prodejní sítě.

Součástí filozofie firmy je podle Kubíka i vzhled okolí. U prodejny v Přibyslavi bude proto vysázeno více než pětatřicet nových stromů. Ve spolupráci s městem dojde k úpravám okolní zeleně i chodníků, včetně dopravní infrastruktury. K dispozici bude i parkoviště pro třiašedesát aut. Jak dodává Kubík, při návštěvě Penny si mohou moci zákazníci rovněž nakoupit v řeznictví Novák maso-uzeniny. Soňa Balan pracuje v marketingu řeznictví Novák. „Je to další naše prodejna na Vysočině. Nabízíme maso čerstvě bourané od našeho řezníka. Uzeniny a sekanou vlastní výroby, včetně lahůdek od místních dodavatelů. Specialitou jsou naše klobásy,“ říká Balan.

Penny stojí v Přibyslavi kousek od místního hřbitova. To byl zpočátku problém třeba pro Danu Bártovou. Teď stojí před obchodem a smířlivě krčí rameny. „Není to tak špatné. Bála jsem se, že obchod bude vypadat jak cirkus,“ poznamená.

O rozšíření nákupní sítě v Přibyslavi se mluvilo dlouho. Podle starosty Martina Kamaráda o tom radní jednali s několika zájemci, ale nikdy to neskončilo úspěšně. „Všichni chtěli stavět buď přímo v centru, nebo hned u hlavní silnice,“ poznamenává. Jediné jednání, které radní dovedli do konce, bylo se společností Penny Market. Obchod měl stát ale někde jinde. „Původně chtěli stavět na pozemku nedaleko nádraží, ale ukázalo se, že pozemek leží v ochranném pásmu budoucího obchvatu města," vysvětluje starosta Kamarád, proč z tohoto záměru sešlo.

Společnost Penny Market se posléze dohodla se soukromým vlastníkem pozemku vedle hřbitova. Pozemek byl podle starosty Kamaráda už před dvaceti lety v územním plánu města vedený jako komerční zóna pro bytovou nebo průmyslovou výstavbu.

Penny Přibyslav



Stojí v ulici Havlíčkova v Přibyslavi



Rozloha: 852 metrů čtverečních



V okolí prodejny bude vysázeno více než 35 nových stromů



Dojde k úpravám okolní zeleně, chodníků a dopravní infrastruktury



Parkoviště pro 63 aut