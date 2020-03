Podle Vladimíra Stehna předsedy představenstva COOP družstva Havlíčkův Brod, který patří do sítě COOP, takové situace nedokáže řešit. „Na uskutečnění takového vládního nápadu se kterým přišli páni v Praze, nemáme možnosti. Počkáme, co bude dál, předpokládám, že někdo takové nařízení a jeho smysl ještě přehodnotí,“ konstatoval Vladimír Stehno s tím, že věk nemá nikdo napsaný na obličeji.

„Povinností prodavače není zákazníky kontrolovat kolik je jim let. To smí jen policie. Obávám se, že jediný efekt bude ten, že senioři budou postávat před obchodem, houfovat se a čekat až na ně dojde řada. Takže to ke zvýšení bezpečnosti a ochraně před nákazou nepřispěje,“ podotkl Vladimír Stehno.

Jak upřesnil, je třeba brát v potaz obchody na vesnici, kde prodejna má jen velmi omezenou pracovní dobu a nemůže zajistit zvláštní hodiny ještě pro důchodce. Kromě toho se také obchodníci potýkají s nedostatkem ochranných prostředků.

„Někteří starostové tyto problémy, jak zajistit nákupy pro seniory, kteří jsou nejvíc ohroženi nákazou, samozřejmě řeší. Například vedení obce v Nové vsi u Chotěboře nabízejí důchodcům nákup do tašek,“ dodal Stehno. Zároveň rozeslal jednotlivým vedoucím prodejen následující dopis, jehož obsah získal i Deník.

Vážení vedoucí prodejen, vážení kolegové,



Jak jste již zřejmě zaznamenali, vyšlo nové nařízení vlády a to, že v době od 10:00 do 12:00 hod. smějí nakupovat pouze důchodci ve věku nad 65 let. V tuto dobu smí být v prodejně pouze kromě důchodců personál prodejny. Nevíme zatím, jak budou situaci řešit zahraniční řetězce, resp. Svaz obchodu a cestovního ruchu. nicméně akceptace tohoto nařízení na vybraných malých prodejnách by mohla zastavit či výrazně omezit možnost si nakoupit pro ostatní zákazníky. Před chvílí jsem poskytl své vyjádření pro jedny noviny. Dovolím si sdělit následující.Nařízení by mělo platit od zítřka, prozatím nebudeme dělat ukvapené závěry. Z vyjádření není jasné, zda-li důchodci budou omezeni v ostatní čas či ne. Je evidentní, že pracovníci prodejen nemají kompetenci kontrolovat občanské průkazy zákazníků. Není nám tedy jasné, jakým způsobem by se mělo toto vyjádření uvést do praxe. Takže nedělejme předčasné závěry, vyčkejme na to, jak by se toto mělo aplikovat v praxi.Prosím, zachovejte klid a chladnou hlavu, cokoliv budeme vědět dalšího, dáme vědět. Pokud nebudePodrobný návod jak situaci řešit, tak ji ani řešit nebudeme.Naproti tomu povinnost roušek a dalšího považujte za zcela zásadní.



Děkuji za pochopení a držte se. V. Stehno