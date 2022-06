Zmizeli na Brodsku beze stopy: policie po nich pátrá i roky. Neviděli jste je?

Brodský hospic



Hospic je zařízení poskytující paliativní péči, tedy péči o umírající.



Zajistí úlevu od bolesti. Na rozdíl od standardní lékařské péče není zaměřený na léčbu nemoci, ale nebere naději.



Cena pozemku: patnáct milionů



Rozloha : 5700 metrů čtverečních



V hospici bude: 18 lůžek pro dospělé, dva pro děti



Provoz: 30 zaměstnanců



Finanční zdroje zdravotní pojišťovny, klienti, Kraj Vysočina

Zakázku na dodavatele stavby by kraj mohl vypsat už tento měsíc. „Stavět se bude odhadem rok a půl, takže hospic může začít fungovat do dvou let,“ informoval hejtman Vítězslav Schrek.

Stavbu hospice vítá například Marie Smíšková z Havlíčkova Brodu. „Kdo se nikdy nestaral o umírajícího, neví, co to obnáší. Zvlášť když musíte chodit do práce. Umírající někdy potřebuje odbornou péči, kterou mu domácnost nedá,“ prohlásila.

Hospic chtěl stavět nejdřív spolek Mezi stromy. Neměl ale šanci na dotaci, proto projekt převzal kraj. Původně měl stát v Jihlavě, ale nakonec padlo rozhodnutí pro Brod.

Pozemek o výměře asi půl hektaru darovalo město. Jednopatrový hospic s dvaceti lůžky tak bude stát blízko nemocnice. V plánuje i kaple i klidové zóny. Jednolůžkové pokoje nabídnou i přistýlku pro člena rodiny, který chce s umírajícím v pokoji pobýt.

O chod hospice se postará spolek Mezi stromy. Nemocným uleví v jejich strádání odborníci na péči o umírající. Lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé, sociální pracovníci i kněz.