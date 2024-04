/VIDEO/ Matouš Kavalír je žák deváté třídy ve Ždírci nad Doubravou. Má spoustu zájmů. Už teď působí jako renesanční osobnost. Je aktivní člen školního parlamentu, společně se spolužáky organizátor řady zajímavých akcí. Naposledy si do školy žáci pozvali vysočinského hejtmana.

Žák deváté třídy Matouš Kavalír | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Matouš Kavalír se zajímá se o kulturu, politiku a společenské vědy. Má vrozené vůdčí schopnosti a dar výmluvnosti spojený s neústupností, pokud se pro něco opravdu rozhodne.

Co je to vlastně školní parlament? Kdy vznikl. Kolik má členů a k čemu slouží?

Školní parlament je u nás víc než šest let. Má 28 členů. Jsou to vždycky dva žáci z každé třídy. Členem parlamentu se může stát žák až od třetího ročníku. Parlament je spojka mezi žáky, učiteli a vedením školy. Když má nějaký žák problémy, může se svěřit svému parlamenťákovi ve třídě a ten má povinnost mu pomoci. Ve spolupráci s učitelkou Věrou Joskovou dostal parlament ještě další rozměr. Organizujeme kulturní a společenské akce.

Jaké například?

Třeba sportovní utkání. Provozujeme školní kavárnu. Rozjeli jsme projekt Santini, jako upomínku na významného stavitele spojenou s výletem do Žďáru nad Sázavou nebo Svatováclavský den. Aby si někteří naši kamarádi uvědomili, kdo vlastně byl svatý Václav a proč se jeho svátek slaví, že to byl největší Čech. Chystáme se na zájezd do Polska, kde máme družební školu.

Pozvali jste na návštěvu školy hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka. Máte v plánu pozvat i někoho jiného než politiky?

Zvát politiky byl nápad pro letošní rok, chtěli jsme vědět, jak to v politice funguje. Na návštěvu do našeho školního podcastového studia ale zveme i učitele, spisovatele, cestovatele. Já bych si přál pozvat třeba i specialistu v oboru etikety Ladislava Špačka.

A co vy, máte v úmyslu se někdy vysokou politikou zabývat?

Politikem být nechci. Po škole se chystám na gymnázium a pak chci studovat odbornou stomatologii. Například čelistní chirurgii.