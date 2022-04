Některé stromy v době vegetačního klidu skutečně padnout musely. Byly v takovém stavu, že se divili i odborníci. „Muselo se kácet. Kdyby se ale porazily všechny stromy, které to potřebují, tak by jich v parku už moc nezbylo. Ty, co zůstaly, ošetří odborníci. Postupně je budeme nahrazovat novou výsadbou,“ nastínil starosta Martin Kamarád.

Stromů bylo v parku přes čtyřicet. Na některé si město muselo pozvat speciální techniku. „Mohutnou lípu, která déle než 100 let rostla bezprostředně za zámeckou zdí, museli odstranit postupným odřezáváním větví a kmene. To vše pak snášeli na zámecké parkoviště pomocí jeřábu,“ popsal proces kácení městský kronikář Ivo Havlík. Strom měřil přes třicet metrů a padající kmen by mohl zdemolovat zámeckou kavárnu.

Centrálním bodem parku je jezdecká socha Jana Žižky od sochaře Bohumila Kafky. V parku stojí už pětašedesát let. „Chceme sochu nechat zrestaurovat,“ upřesnil starosta Kamarád. V celé kráse by se na podstavec mohla vrátit už příští rok, kdy uplyne 600 let od Žižkovy smrti u Přibyslavi.

Park si místní užijí v celé kráse už letos. Systém nových parkových cest se na rozdíl od starého lišit moc nebude. Objeví se ale nové lavičky a odpadkové koše.