„V letošním roce se doslova roztrhl pytel s žádostmi o uspořádání svatebního obřadu nebo celé svatby na zámku ve Vilémově. Již od loňského léta byla sezóna 2019 téměř vyprodána a zdaleka se nepodařilo uspokojit všechny zájemce. Zdá se, že tento rok je zvláště zajímavý či se rozhodlo více párů, že svoji budoucnost spojí v manželském svazku. Zvláště významné datum se jeví sobota 21. 9. 2019. Svatbu na toto datum plánují snoubenci z Čáslavi, ale pro nemožnost zajistit si pro tento den cateringovou službu a hudbu, museli svůj obřad přesunout na pátek 20. 9,“ informovala jednatelka zámku Vilémov Vladimíra Rubinsteinová

Kromě svateb, které v letošní sezóně na obsazenosti zámku vedou, se na zámek rádi podle Rubinsteinové vracejí skupiny rodin s dětmi, několik firem na zámku připravuje akce pro zaměstnance, pro velkou spokojenost se letos vrací projekt tenoristy Jakuba Pustiny Opera mladých a stále častěji přijíždějí také sami majitelé zámku se svými přáteli.

„Jak se stalo již tradicí, zámek Vilémov také letos pořádá podzimní Hudební slavnosti Vladimíra Reiského de Dubnic. Třináctý ročník je připraven, a tak se mohou pravidelní i náhodní návštěvníci těšit na koncert členů České filharmonie, vystupují pod jménem AMALIA Trio (flétna, violoncello a klavír) a předvedou díla klasických mistrů v sobotu 12. října od 18 hodin,“ upřesnila Rubinsteinová.

Samá slavná jména

Druhý koncert se bude konat v sobotu 19. října a pro velký loňský úspěch vystoupí vítězové mezinárodní pěvecké soutěže Gabriely Beňačkové 2019. Soutěž organizuje Jakub Pustina a již z loňska víme, že uslyšíme výborné zpěváky z různých zemí. „Adventní koncert je plánován na sobotu 30. listopadu a můžeme se těšit na koncert zpěvačky Andrey Kalivodové a tenoristy Jakuba Pustiny. Mimořádný koncert se na zámku bude konat v sobotu 6. dubna od 19 hodin. Vystoupí kvarteto vynikajících violoncellistů, kteří si říkají PRAQUE CELLO QUARTET. Toto koncertní uskupení stoupá na žebříčku popularity již několik let, pánové mají za sebou řadu zahraničních turné a mnoho jich mají ještě v plánu,“ podotkla Rubinsteinová.

Koncert je připraven ve spolupráci se Stamicovým smyčcovým kvartetem, které vystoupilo na zámku vloni v dubnu. Od 10 do 12 hodin -komentované prohlídky zámku - 10:30, 11:00, 11:30 hodin, občerstvení na nádvoří. Od 14 do 18 hodin -komentované prohlídky zámku, otevřená zámecká zahrada, vystoupení šansoniérky Renaty Drössler 15:00 hodin - komentovaná prohlídka s následným krátkým vystoupením šansoniérky Renaty Drössler ve 14.30 hod. – vstupné dobrovolné 16:00 hodin - komentovaná prohlídka s následným krátkým vystoupením šansoniérky Renaty Drössler v 15.30 hodin – vstupné dobrovolné. 19:00 hod. - dvouhodinový sólový recitál šansoniérky Renaty Drössler. Odpolední vystoupení i večerní koncert se konají v zámeckém zrcadlovém sále. „Obliba koncertů na zámku vzrůstá,“ zdůraznila Rubinsteinová s tím, že zájemci by si měli rezervovat vstupenky včas.

Zámek s bohatou historií

Počátky zámku ve Vilémově sahají do 12.století. Poslední majitelé byla rodina Reiských de Dubnic. V roce 1948 byl zámek rodině zkonfiskován. Několik desetiletí zde byl 2. stupeň základní školy. Veškerá umělecká díla a rodinné cennosti byly odstěhovány nebo rozkradeny a v roce 1991, kdy byl zámek vrácen do rukou rodiny Reiských de Dubnic, byly budovy prázdné a v dezolátním stavu.

Vilémovský zámek byl kompletně zrestaurován v letech 1992 až 1997 profesorem Vladimírem Reiským de Dubnic, který se vrátil z emigrace v USA, v restituci dostal majetek zpět, a do své smrti v roce 2001 na zámku trvale žil. Majetek přešel po té do rukou potomků, kteří žijí trvale v zahraničí.

V současné době slouží zámek jako sídlo rodinných firem, jejichž český management na majetku hospodaří. Ubytovací kapacita a konferenční sály slouží k pořádání seminářů, konferencí, studijních či pracovních pobytů, ale také koncertů, svateb a dalších společenských akcí. Zámek byl původně benediktýnským klášterem, jedním z největších v Evropě.Zakladatelem tohoto kláštera byl opat Vilém, podle něhož se nynější zámek i vesnice jmenují Vilémov. Mniši, kteří zde tenkrát žili, byli známi tím, že se živili hlavně rybami a žábami.

V roce 1421 byl klášter zničen Husity; zůstaly pouze základy, na nichž byla roku 1578 postavena pevnost. Ta byla později přestavěna na renesanční zámek. V roce 1684 Vilémov koupil kníže CarettoMillesimo, markýz ze Savony. Roku 1746 byl zámek rozšířen a upraven do barokního stylu. Vzhled zámku navrhl italský architekt Francesco Carreti.