Systém dopravy a parkování v Lipnici v době hlavní turistické sezony je nutné řešit. To si myslí správce hradu a lipnický místostarosta Marek Hanzlík. „V současné době je každá návštěva turisticky využívaných míst jako je Lipnice spojená s masivní autodopravou. Ne každý u nás ale míří na hrad. Rodina zaparkuje auto, jde se jen projít po okolí, jde do hospody na oběd. Parkovací místo zablokuje na několik hodin,“ poznamenal místostarosta. Například loni se výrazně kvůli covidu zvýšil zájem o cesty v tuzemsku a pokračování trendu lze podle Hanzlíka očekávat i v letech příštích.

Zdeňka Hašková s manželem provozuje restauraci a penzion na náměstí. „Máme parkoviště pro deset aut. Pro hosty zadarmo. Jenže v létě se už ráno najdou filutové, kteří parkoviště obsadí na půl dne a naši hosté nemají kde parkovat,“ poznamenala hostinská. Gabriela Plešáková na Lipnici bydlí. Říká, že je s parkováním problém hlavně v turistické sezoně.

Podle Romana Bruknara, velitele výjezdové jednotky lipnických hasičů, nemá problémy s parkováním jen Lipnice. „Zastupitelstvo situaci řeší záchytnými parkovišti, ale i tak se najdou lidé, co nechtějí udělat pár kroků a parkuji v uličkách. Ty jsou pak pro techniku hasičů neprůjezdné,“ prohlásil Bruknar.

Jiří Štefánek z Havlíčkova Brodu jezdí na Lipnici často na kulturní akce. „Parkovacích míst mají málo, ale Lipnice je historické město s úzkými uličkami, všude skály. Postavit velké nové parkoviště je problém technicky i finančně,“ poznamenal Štefánek.

Lipničtí radní uvažují o zákazu vjezdu cizích aut do ulice Zámecká mezi bistrem a školou, kde podle místostarosty Hanzlíka zejména v létě vznikají nebezpečné situace. Pěší, cyklisté a motoristé se snaží navzájem vyhnout. Problém je také okolí u benzinové pumpy, kde parkující auta občas blokují domácím vjezd do ulice K Vrškám.

Díky tomu, že lipnická radnice získala do majetku sokolovnu a přilehlé pozemky, mohla loni problém s parkováním částečně řešit. „Naplánovali jsme sezonní stání v amfiteátru. To ulevilo zatížení města. Mělo to i finanční efekt,“ konstatoval Hanzlík. Parkovné v amfiteátru stanovila radnice na padesát korun za den pro osobní auto. Stejně jako na náměstí. „V amfiteátru turisté zaparkují i letos,“ upřesnil Hanzlík.

I tak je v turistické sezoně dopravní situace na Lipnici neúnosná. „Město je přeplněné. Máme jen omezené možnosti, jak situaci řešit,“ konstatoval místostarosta s tím, že parkovné je ale jeden z mála zdrojů příjmu z turistického ruchu pro město. Slouží k pokrytí části nákladů spojených s turismem, jako například likvidace odpadů, údržba cest a značení.

Kde V Lipnici parkovat:



- U České koruny: deset míst - zadarmo pro hosty restaurace



- Náměstí: padesát míst - placené parkoviště na den za 50 korun, za motorku 25 korun a pro autobus 200 korun, domácí neplatí nic



- Amfiteátr: šedesát míst - placené parkoviště jako na náměstí



- Bistro u Haška: tři místa - jsou ale rezervovaná pro lékaře a pacienty střediska



- Pod hradem: asi desítka míst