Přímo uprostřed vesnice shořely dva doma najednou a nikdo dodnes neví proč, vzpomíná kronikářka Ludmila Bártlová z Meziklasí, místní části obce Dolní Město.

Ludmila Bártlová kronikářka z Meziklasí. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Celých dvacet let zapisovala do kroniky všechny obecní události. Jaké bylo počasí, co se v obci přihodilo. Za vůbec nejzajímavější a nejzáhadnější událost považuje právě požár v Meziklasí ke kterému došlo v polovině 90. let. „Přímo uprostřed vesnice hořely dvě chalupy najednou. Byl to takový žár, že mi ožehly i kytky v oknech. Nikdy se nevyšetřilo, co se tehdy stalo, proč tam hořelo a hned ve dvou chalupách najednou. Oba domky byly přitom nově opravené. Majitelé se už do nich nikdy nevrátili. Přestěhovali se jinam,“ vzpomíná.