Zaregistrujte si psa u nás nabízí chovatelům městská policie v Chotěboři

Několikrát do měsíce městská policie v Chotěboři odchytne a zavře do kotce nějakého toulavého čtvernožce, o kterého se majitel nestará. Většinou to končí pokutou. Proto se městská policie v Chotěboři rozhodla na jaře vytvořit vlastní registr čipovaných psů.

Toulaví psi.Ten problém řeší v Chotěboři skoro týden co týden. | Foto: Archiv Městské policie