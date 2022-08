Jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu, který spojí výpadovku na Jihlavu a Humpolec, už má čtyři verze. Brodští zastupitelé nedokázali zatím vybrat ani jednu. Poslední možnost mají v září před komunálními volbami. „Jestli se nedohodneme, hrozí, že jihozápadní obchvat nebude vůbec,“ varoval před časem místostarosta Zbyněk Stejskal.

Brodský Semitam: papírenská dílna dává práci postiženým, podívejte se

Čtvrtá varianta obchvatu vyhovuje obyvatelům Lipky i sousedních Šmolov. Podle předsedy osadního výboru Leoše Vaněčka se lidem nejvíc líbí verze, kdy se obchvat Šmolovům obloukem vyhne a v žádném případě nepovede přes obec. „My ale rozhodnout nemůžeme. Musíme čekat na zastupitele v Brodě,“ povzdechl si Vaněček.

Jenže varianta nejlepší pro Lipku a Šmolovy zase netěší obyvatele nedaleké Lípy. „Slyšeli jsme, že by u nás mohl být obchvat. Nikdo s námi nejednal, ale jsme proti. Z jedné strany obchvat, z druhé má být vysokorychlostní trať,“ řekl Deníku starosta Lípy Jiří Kunc.

Obyvatelé Havlíčkova Brodu už mají husté dopravy plné zuby. „Ve špičce se tady nedá projet. O obchvatu se mluví léta. Dřív půjdu do důchodu, než nějaký bude,“ prohlásil například Michal Pipek z Havlíčkova Brodu.

Brodský Ostrov obsadili řemeslníci. Víme, co se tam změní

Variantu obchvatu dle ŘSD odmítá také Tereza Wasserbauerová, která bydlí v posledním domě na konci Lipky. „Z jedné strany silnice, z druhé kruhový objezd. Všechno jen kousek od domu. Mohla bych otevřít okno a prodávat řidičům občerstvení jako v kiosku,“ poznamenala ironicky.

Zbyněk Špinar upozornil i na hluk. „Podle mých informací by u nás noční hladina hluku, i kdyby postavili stěnu, dosáhla jen pár setin pod kritickou hranici padesát decibelů,“ prohlásil Špinar a ukázal Deníku dokumenty, kde si nechal zpracovat vliv stavby obchvatu na životní prostředí. Odmítá i protihlukovou stěnu. „Hluk se od ní bude krásně odrážet směrem na Perknov. S tím asi nikdo nepočítal,“ zdůraznil podnikatel, který se odmítl fotografovat i říct cokoliv na kameru.

Podle Špinara není pravda, že obyvatelé Lipky při stavbě domů o obchvatu věděli. „Začalo se o tom mluvit v roce 2008, územní rezervu zastupitelé schválili v roce 2009. To jsme tu už bydleli,“ zdůraznil. Podle jeho názoru by čtvrtá varianta vyřešila i problematický úsek u Michalovic. „Ta čtyřka je v mapě, ale špatně zakreslená, řekl bych šitá horkou jehlou,“ myslí si Špinar.

Výjimka: Příseka se rychlodráhy nebojí. Vezmeme vnoučata na výlet, zní z obce

Silničáři na přípravě jihozápadního obchvatu pracují. Podle Martina Bučka je ve hře už i zmiňovaná čtvrtá varianta, záměr projektu je však schválený podle vzoru dva, tedy kolem Šmolov.

Havlíčkobrodský zastupitel Jan Schwarz chápe, že nikdo nechce mít frekventovanou silnici blízko domu. „My ale nejsme soudci a nerozhodujeme, co je lepší, nebo horší pro jednotlivce, ale co je nejlepší pro město. Ale ať posuzujeme jakoukoliv z variant, obyvatelé Lipky na tom nebudou hůř než nyní,“ zdůraznil Schwarz s tím, že obchvat musí vyvést dopravu z města.

Varianty obchvatu



1. Od Selské jizby ke Šmolovům. Pod průmyslovou zónou kruhový objezd. Doprava by jezdila přes Šmolovy dál.



2. Od Selské jizby trasa křížem přes silnici mezi části Šmolovy a Občiny. Lipku a Šmolovy by obchvat minul asi o sto metrů a napojil se na silnici před Michalovicemi.



3. Skoro stejně jako dvojka. Jen část Lipku a Šmolovy by trasa obchvatu minula o pár metrů dál.



4. Od Selské jizby na Michalovice. Na silnici by se trasa napojila těsně před vsí. Šmolovy by minula, ale zase by zabrala katastr Lípy a Michalovic. Na trase by muselo být několik mostů. Podle ŘSD nejdražší varianta.



5. Žádný obchvat, pokud se zastupitelé nedohodnou.