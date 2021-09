Karanténní režim museli nasadit mimo jiné i na ZŠ Hálkova v Humpolci. “Máme tu dvě třídy v karanténě. Přišlo se na to po posledním testování, ve čtvrtek devátého. Situaci na škole pečlivě sledujeme, na žádné další problémy jsme nepřišli,” řekl ředitel Tomáš Jůzl.

Momentálně je na škole podezření i na další možné covidové hnízdo. „Zatím se to naštěstí nepotvrdilo. Nicméně hygiena všech osm žáků poslala do karantény a o dalším postupu teprve rozhodne,“ informoval ředitel Šťastný. Nakaženým byl v tomto případě chlapec z hokejového týmu, se kterým se mělo setkat osm žáků z různých tříd.

Až do pátku v karanténě. Prvňáci ze základní školy Bohuslava Reynka v Lípě na Havlíčkobrodsku museli kvůli covidu zůstat doma. „Bylo rozhodnuto o karanténním opatření pro vaše dítě, které se stalo rizikovým kontaktem. Lhůta karantény je vyměřena od data posledního kontaktu dítěte s pozitivním,“ stojí na webových stránkách jedné z několika škol na Vysočině, která musela omezit výuku.

