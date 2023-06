Svůj názor zatím (v pondělí 29. května dopoledne) vložilo do ankety 591 lidí. Z nich 292 zastávku na Výšině oželí a 299 hlasujících zastávku v sídlišti naopak chce. Výšina je tedy rozdělená na dva tábory.

Jaroslav Kulhánek nedaleko zastávky bydlí a zrušit ji nechce. „My starší už máme problém někam dojít. Co jsem slyšel, má se zastávka rušit, protože u ní kvůli autům špatně zastavuje autobus,“ vysvětlil senior. Jak dodal, řešil by celou věc jinak. „Aut je tady spousta. Stojí, kde se nemá. Autobusům překážejí. Kdyby to tady městská policie párkrát vybrala a dala pokuty, nemusíme nic rušit,“ dodal.

Z autobusu MHD ve směru od centra zrovna vystoupila v pondělí dopoledne Jitka Maršíková, která má jiný názor. Nad otázkou, jestli zastávku MHD chce nebo ne, pokrčila rameny. „Mě by zrušení nevadilo, kousek odtud je další zastávka. Vadit to samozřejmě ale bude starším lidem,“ prohlásila.

Špatné parkování

Problémy s parkováním a provozem MHD potvrzuje řidič autobusu MHD Pavel Duben. "Někdy nám auta stojí přímo v zastávce a blokují místo pro autobus. Když ale řidič autobusu zastaví mimo zastávku, poruší předpis. Městská policie to léta neřešila, tak si řidiči aut zvykli,“ popsal Duben svoje zkušenosti.

Na Výšině brzy přibude nové parkoviště, ale to podle Dubna asi nepomůže. „Lidé jsou pohodlní, chtějí mít auto u domu. Zastávku Výšina bych klidně zrušil, jsou tu další. Znám v Brodě místa, kde doprava naopak nestaví vůbec,“ konstatoval šofér.

Hlasujte o budoucnosti zastávky MHD Výšina

Pokud budou obě zastávky MHD Výšina zrušeny, získá město:

• klidovou zónu a více parkovacích míst při zjednosměrnění dopravy a zavedení šikmého parkování k chodníku

• úsporu nákladů vynaložených na provoz MHD a úsporu při zimní údržbě města

• Městská policie nebude muset řešit množství problémů se špatně zaparkovanými osobními vozidly



Pokud zůstanou obě zastávky MHD Výšina zachovány, ponecháme tím:

• krátkou docházkovou vzdálenost a komfortnější obsluhu pro veřejnost, která MHD používá, včetně obyvatel Domova pro seniory a Domu s pečovatelskou službou v Reynkově ulici

• díky zprůjezdnění ulic Na Spravedlnosti a Na Výšině, kterými jezdí autobusy MHD, nebude nutné řešit v případě potřeby průjezd vozidel IZS (nekázeň řidičů průjezd vozidel IZS vážně ohrožuje)



Konečné slovo k zastávce MHD bude mít radnice. „Stojíme před rozhodnutím, zda i nadále zachovat autobusové zastávky MHD Výšina, nebo je zrušit, zejména pokud si uvědomíme, že zhruba 200 metrů od nich cestující využívají další zastávku MHD Penny market a o kousek dále zastávku Pražská. Pro obě uvažované varianty existuje hned několik důvodů,“ konstatovala mluvčí městského úřadu Alena Doležalová.

Jak Doležalová vysvětlila, když zastávka MHD na Výšině zmizí, získá sídliště klidovou zónu a víc míst pro parkování. Úspory vykáže i MHD, zimní údržba bude snazší a městská policie nebude muset řešit problémy s parkováním. Když naopak zastávka na Výšině zůstane, bude zachována kvalita a hustota veřejné dopravy pro sídliště i tamní domov důchodců.

O dalším osudu zastávky Výšina mohou obyvatelé v Brodě hlasovat v anketě do poloviny června. „Výsledky ankety budou k dispozici na veřejné debatě k tomuto tématu. Tato anketa umožňuje obyvatelům Havlíčkova Brodu se k problematice vyjádřit, nejde o klasické referendum, pouze o výstup pro projednání Radou města Havlíčkův Brod,“ upřesnila Doležalová.