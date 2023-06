Naopak Pavlína Fejtová, která bydlí od zastávky Výšina jen pár metrů, by ji zrušila hned. „Zastávku nepoužívám. Je mi jedno, jestli ji město zruší, aspoň bude v ulici klid,“ prohlásila.

Jedním z hlavních důvodů, proč chce radnice v Brodě zastávku MHD Výšina zrušit, jsou problémy s dopravou. Sídliště je auty doslova přecpané, velké parkoviště tu není, auta stojí kolem chodníků, překážejí autobusům, které tudy jen těžce projedou.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

To potvrdil Lubomír Hepner, vedoucí střediska MHD Technických služeb Havlíčkův Brod. „Zastávku Výšina bych zrušil. Řidičům tam chybí kázeň. Několikrát zablokovala auta cestu autobusu tak, že musel ze zastávky couvat. To je jednak nebezpečné, a pak to zdržuje provoz linky,“ zdůraznil Hepner.

Jak dodal, jen pár metrů od zastávky Výšina jsou další dvě zastávky, Penny a Pražská, takže sídliště bez dopravy nezůstane. Podle Hepnera by zrušení zastávky přineslo MHD úspory v provozu a pohonných hmotách. „Jednou jsem to počítal, myslím, že jsem jsem došel k číslu sto až dvě stě tisíc za rok,“ upřesnil Hepner. Co se týče výsledků ankety, podle Hepnera, si budou muset obyvatelé sídliště zřejmě do budoucna s ohledem na hustou dopravu vybrat, jestli chtějí služby MHD, nebo parkování.

Zastávka MHD Výšina: rozhodnout o ní mohou obyvatelé Brodu do půli června

Problémy s parkováním a provozem MHD potvrdil naposledy Deníku i řidič autobusu MHD Pavel Duben. „Auta stojí přímo v zastávce a blokují místo pro autobus. Když ale řidič autobusu zastaví mimo zastávku, poruší předpis. Městská policie to léta neřešila, tak si řidiči aut zvykli,“ popsal Duben svoje zkušenosti.

Bohumila Špatenková na Výšině bydlí a problémy řidičů MHD chápe. „Aut je na sídlišti spousta, ale problém může mít jiné řešení, než zrušení zastávky. Radnice plánovala parkovací dům u kotelny, ale teď je najednou ticho po pěšině,“ povzdechla si.

Proč zachovat a nebo zrušit zastávku MHD Výšina:

Pokud budou obě zastávky MHD Výšina zrušeny, získá město:

• klidovou zónu a více parkovacích míst při zjednosměrnění dopravy a zavedení šikmého parkování k chodníku

• úsporu nákladů vynaložených na provoz MHD a úsporu při zimní údržbě města

• Městská policie nebude muset řešit množství problémů se špatně zaparkovanými osobními vozidly

Radnice v Havlíčkově Brodě se rozhodla v červenci uspořádat k tématu Výšina veřejnou debatu. „Jde o to, zda i nadále zachovat zastávku MHD Výšina, nebo ji zrušit. Pro obě varianty existuje hned několik důvodů,“ řekla mluvčí městského úřadu Alena Doležalová. Podle městského zastupitele Daniela Chymo je sídliště Výšina dopravní problém. „O budoucnosti zastávky by ale měli rozhodovat hlavně ti, co tam bydlí a společně s městem hledat řešení,“ navrhl zastupitel.

Pokud zůstanou obě zastávky MHD Výšina zachovány, bude to znamenat:

• krátkou docházkovou vzdálenost a komfortnější obsluhu pro veřejnost, která MHD používá, včetně obyvatel Domova pro seniory a Domu s pečovatelskou službou v Reynkově ulici

• díky zprůjezdnění ulic Na Spravedlnosti a Na Výšině, kterými jezdí autobusy MHD, nebude nutné řešit v případě potřeby průjezd vozidel IZS (nekázeň řidičů průjezd vozidel IZS vážně ohrožuje)

Jak Doležalová před spuštěním ankety vysvětlila, když zastávka MHD na Výšině zmizí, získá sídliště klidovou zónu a víc míst pro parkování. Úspory vykáže i MHD, zimní údržba bude snazší a městská policie nebude muset řešit problémy s parkováním. Když naopak zastávka na Výšině zůstane, bude zachována kvalita a hustota veřejné dopravy pro sídliště i tamní domov důchodců. „Anketa umožňuje obyvatelům Havlíčkova Brodu se k problematice vyjádřit, nejde o klasické referendum, pouze o výstup pro projednání radou města Havlíčkův Brod,“ upřesnila Doležalová.