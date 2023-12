Oči na stopkách musí mít cestující osobním vlakem kolem Světlé nad Sázavou. Některé zastávky jako Kamenná, Josefodol, Nová Ves u Leštiny a Sázavka jsou už od poloviny prosince jen na znamení. Dřív tam vlak stavěl automaticky.

V Sázavce už osobní vlak od prosince automaticky nestaví. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Automatické zastavení na zmiňovaných zastávkách je podle mluvčí městského úřadu ve Světlé nad Sázavou Blanky Sedlákové minulost. Nově to znamená, že cestující, který bude chtít v těchto zastávkách do vlaku nastoupit, musí zaujmout na nástupišti takové místo, aby ho mohl strojvedoucí vlaku včas vidět a zastavil. „Měl by dát znamení například zvednutím ruky,“ upřesnila Sedláková.

Cestující, který bude chtít z vlaku vystoupit, musí ve vlaku použít signalizační zařízení, to je tlačítko pro výstup na zastávce. V případě, že vozy ve vlaku nemají signalizační zařízení, ale vlak zastaví vždy.

Podobné opatření není nic nového. Podle turisty Luboše Zacha, který často jezdí vlakem z Havlíčkova Brodu a Chotěboře na výšlapy do okolí Ždírce nad Doubravou, toto platí už dávno například ve stanici Sobíňov nebo Bílek a cestující si rychle zvykli. "Ve vlaku na to cestující ještě upozorní rozhlas," dodal Zach.

Důvody opatření vysvětlil Kraj Vysočina, který provoz veřejné dopravy dotuje, jako nutné úspory. "Toto opatření je běžné i na dalších tratích, s cílem dosažení úspor trakčních nákladů na rozjezd vlaků z méně využívaných zastávek a docílení vyšší spolehlivosti jízdního řádu. Opatření souvisí s nasazením nových elektrických vlaků," uvedl Pavel Bartoš, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.

Krajský úřad na to upozornil v souvislosti s platností vlakového jízdního řádu pro období 2023/2024. Nařízení platí od desátého prosince letošního roku pro zastávky Kamenná, Světlá nad Sázavou-Josefodol, Sázavka a Nová Ves u Leštiny.