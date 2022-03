Pomáháme, jen o tom nemluvíme, brání se starosta Libice nad Doubravou

Proměna nádraží v Brodě



• Investice v řádu miliard. Investor Správa železnic

• Demontáž a montáž nových kolejí na třiceti kilometrech

• Vymění se přes šedesát výhybek

• Nové páté nástupiště s podchodem

• Modernizace ostatních nástupišť včetně výpravní budovy

• Rekonstrukce tunelu z padesátých let

• Zahájení stavby zhruba za čtyři roky

• Rozhodnou finance a schválení projektu Centrální komisí ministerstva dopravy

Podle Správy železnic jsou hlavním důvodem nutné obnovy technologického zařízení, zvýšení rychlosti na trati a nové požadavky na vyšší kapacitu dopravy. „Pracovat se bude jak na celém nádraží, tak i v jeho okolí. Chceme zrekonstruovat celý uzel Havlíčkův Brod mimo seřaďovací nádraží a už opravené první a čtvrté nástupiště,“ informoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Velké změny zaznamenají podle mluvčího cestující na trase Havlíčkův Brod a Pardubice, kteří nastupují z pátého nástupiště. „To bude úplně nové. Cestujícím chceme poskytnout více komfortu, takže jim prodloužíme podchod, aby nemuseli před koleje,“ popsal dále.

To se zamlouvá Jiřímu Balounovi, který jako obchodní zástupce vlak do Pardubic občas využívá. „Je pravdou, že nástupiště vypadá jak z padesátých let a potřebuje opravy. Když prší, není se kam schovat, o nějakém estetickém vzhledu radši nemluvím,“ prohlásil.

Hlavním cílem stavebních prací je maximální bezpečnost železniční dopravy a cestujících za pomoci moderní techniky. „Umožní to odstranění stávajících poloostrovních nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu,zajištěného z prodlouženého podchodu,“ doplnil Gavenda.

Odborníky zaujme proměna samotné trati. V plánu je podle mluvčího investora sanace železničního spodku, výměna trakčního vedení i rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. „Podle toho, co jsme zjistili, se sanace týká více než dvaceti kilometrů tratí. Demontáž a montáž nových kolejí se uskuteční asi na třiceti kilometrech. Vyměníme přes šedesát výhybek,“ dodal.

Kousek od nádraží je na trati tunel směrem na Brno. Ten se podle Gavendy dočká největší modernizace v historii. Tunel se stavěl v období druhé světové války a vlaky tudy jezdí od padesátých let.

Kompletní rekonstrukci železničního uzlu Havlíčkův Brod plánovala Správa železnic už dlouho. Původně měla začít před dvěma lety, kdy dělníci přestavěli jen stará nástupiště jedna až čtyři. Akce se ale odložila.

V současné době se chystá projekt. „V rámci zpracování záměru projektu aktuálně probíhá kalkulace nákladů stavby. Zahájení stavby předpokládáme v letech 2026 až 2030 ve vazbě na rozpočtové možnosti Správy železnic. Prvotním předpokladem úspěšné přípravy a následné stavby však bude schválení záměru projektu Centrální komisí ministerstva dopravy,“ upozornil Gavenda. Správa železnic podle jeho slov počítá náklady a hledá vhodný program pro případné spolufinancování. Původně měla stát proměna nádraží okolo dvou miliard korun, ale s ohledem na inflaci a nové ceny to bude mnohem víc.