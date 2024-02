Návrh na zastavění Koubku budí v Chotěboři emoce. Na petici jsou stovky podpisů

Podle starosty Ondřeje Kozuba byla plocha Koubku určena pro občanskou vybavenost, stavby zdravotnického a sociálního charakteru. Na části Koubku stojí domov důchodců, zbytek tvoří louka.„Schválení změny územního plánu nám umožní připravit zadávací a architektonické podmínky budoucí výstavby,“ upřesnil starosta s tím, že Chotěboř byty potřebuje.

„Protestujeme proti plánované výstavbě bytových domů. Žádáme, aby zde byl vybudován městský park s navazující městskou zahradou,“ řekla Deníku členka petičního výboru za nezastavěný Koubek Lenka Polívková.

Protestující se bojí že v místě výrazně stoupne doprava a nové bytové domy naruší ráz lokality.„Proto je tato lokalita vhodná k vybudování městského parku, který tady po uzavření parku u zámku chybí,“ zdůrazňují odpůrci stavby.

Jak využít Koubek: byty nebo park? Ani v anketě Deníku se lidé neshodnou

Podle informací architekta Martina Dobiáše je lokalita Koubek od začátku určená k zástavbě. „Jde o to, jak využít jeho zbytek. Naší představou je čtyřicet procent bytová zástavba, čtyřicet procent zeleň a zbytek parkovací místa,“ upřesnil architekt. Jak dodal, obyvatelé okolních rodinných domků se nemusejí nových staveb bát. Bytové domy budou od staré zástavby až třináct metrů daleko.

Nové domy mají mít podle architekta maximálně čtyři patra, to tři patra klasická a podkroví. Výška maximálně třináct metrů. Podle propočtů se na současnou volnou plochu Koubku vejdou dva až čtyři bytové domy.

Petice i několik let stará. Zákonu to nevadí, v Chotěboři na ni upozorňují

Václavu Hochmannovi nové bytové domy nevadí. Jen se mu zdá málo že by jeden byt měl nárok maximálně na jedno parkovací místo. Zdeněk Hanke je stejně jako starosta pro byty. „Když se nebude stavět, mladí odejdou a Chotěboř se stane městem důchodců.“ konstatoval.

Zdena Jelínková je jedna z těch co se jí zástavba na Koubku nelíbí a byla i na veřejném jednání. "Doufám, že ta stavba nakonec nedopadne. Ale nevím co s tím dělat. Snad další protesty a petice," povzdechla si.

Podle starosty Kozuba se na Koubku určitě nebude stavět do roka a do dne. Radnice nejdřív podá inzerát na developera který by byl ochotný v Chotěboři stavět ovšem za přísných podmínek. To vše spolu s úředními postupy dle zákona může trvat několik let.

