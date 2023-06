„Jde o desku o velikosti asi třicet krát čtyřicet centimetrů s jeho jménem a upevněnou do betonu. Tomáš byl opravdu zkušený borec. Měl za sebou potápění i do šedesátimetrových hloubek. Přestože mu bylo skoro šedesát, byl velmi aktivní. Na Borek jezdil velmi často,“ vzpomíná potápěč a správce lomu Borek Radek Houfek z Golčova Jeníkova.

Tragická událost se stala ve středu 27. ledna 2021 kolem jedné hodiny odpoledne. Na místě zasahovali záchranáři a policie. Na pomoc byl vyslán i vrtulník rychlé záchranné služby z Hradce Králové. Boj o život potápěče trval na místě zhruba hodinu. Ani přes rychlou první pomoc se nepodařilo devětapadesátiletého muže z Prahy oživit.

V lomu Borek na Brodsku se topil člověk. Záchranářům se ho podařilo oživit

„Snaha o resuscitaci muže byla bohužel neúspěšná,“ řekl tehdy mluvčí záchranky na Vysočině Petr Janáček. U muže se s největší pravděpodobností ještě ve vodě objevily závažné zdravotní komplikace, které mohly být dlouhodobějšího charakteru.

Zdroj: Youtube

Lom je obrovským lákadlem nejen ke koupání pro svou čistou a osvěžující vodu, ale přitahuje i mnoho milovníků potápění. Patří k nim zkušení amatéři i profesionálové. Ti zkušení se často noří až do třicetimetrových hloubek. Odměnou jim je atraktivní podívaná například na zatopený autobus či vodní vílu.

Ktutá voda

Lom a jeho voda ale dokáže být i dosti krutá. Vybírá si svou daň v podobě různých neštěstí. Kromě již zmíněného úmrtí potápěče tam na Silvestra ukončila svůj život skokem ze skal žena z nedaleké obce. Policie případ řešila jako sebevraždu. Motivem zoufalého činu měla být manželova nevěra. Žena k lomu přijela na kole a kamarádce měla poslat dopis na rozloučenou.

Mrtvá žena ze zatopeného kamenolomu u Borku zřejmě spáchala sebevraždu

Loni na konci dubna se v lomu málem utopila vášnivá potápěčka Katka. Do problémů se dostala ve třicetimetrové hloubce. Na několik minut se ocitla bez vzduchu, a nebýt záchranářů, mohlo to podle deníku Blesk skončit tragicky. „Po dlouhé době bez vzduchu, v hloubce třiceti metrů, už jsem věděla, že je to moje konečná, a byla jsem smířená se vším,“ citoval Blesk Katku. Podle ní přežila mimo jiné díky rychlosti záchranných složek. Vrtulník pro ni přiletěl do šesti minut. Katka po roce veřejně záchranářům poděkovala za záchranu života.