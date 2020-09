Milovníci dračích lodí letos zažívají opravdu špatnou sezonu. Více jak polovina soutěžních klání na Vysočině padla kvůli koronaviru. Podobný osud málem čekal i závod na rybníku Řeka u Krucemburku. Pořadatelé se ho ale rozhodli přesunout z června na září a uspořádat, byť se zvýšenou opatrností.

Závody dračích lodí na rybníku Řeka u Krucemburku. | Foto: Petr Růžička

„Dlouho jsme uvažovali, zda do toho jít, ale nakonec jsme si řekli, že to zkusíme. Už jen kvůli tomu sportu. Pro hodně lidí by bylo zklamáním, kdybychom to nakonec odpískali,“ svěřil se Luděk Strašil, prezident pořádajícího týmu Perun Hluboká.