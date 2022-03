Obyvatelé obce o něj žádali už dlouho. Konečně se jim přání splnilo. Rychlost na silnici měří radar ve směru od Jihlavy do Brodu, ale na bezpečnosti je to znát. „Samozřejmě že se to změnilo. Auta hodně ubrala na rychlosti. Výjezd ze Svatého Kříže je teď mnohem bezpečnější než dřív,“ potvrdila předsedkyně osadního výboru Martina Šubertová. Jak dodala, neškodilo by ale, kdyby radar měřil nejen od Jihlavy do Havlíčkova Brodu, ale také rychlost z Havlíčkova Brodu na Jihlavu. „Ta silnice je opravdu hodně vytížená,“ zdůraznila.

Svatý Kříž je jednou z mnoha místních částí Havlíčkova Brodu. O záležitosti obce se stará osadní výbor. Například Zdeněk Hepner bydlí ve Svatém Kříži přímo u silnice, kde má autoservis. Veškerý rámus měl takříkajíc z první ruky. „Od té doby, co je tady radar, se hodně změnilo. Poznal jsem to už první den, kdy ho namontovali,“ prohlásil.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Světla v Jamném už svítí: závadu hledali tři měsíce, podívejte se

Přítomnost radaru si pochvaluje i místní kronikářka Drahoslava Hepnerová. „Vždycky, když jsem vyjížděla ze Svatého Kříže na silnici směrem na Brod měla jsem strach. Bála jsem se, kdy mě nějaké auto auto smete. Teď co je tady radar, jsem samozřejmě opatrná, ale už se tak nebojím,“ poznamenala. Pro radar byl i havlíčkobrodský zastupitel Jan Schwarz, který ve Svatém Kříži bydlí. .„Prosili jsme o to. Denně tam jezdím já, mé děti a přátelé. Nechtěli jsme se dočkat další tragické události,“ zdůraznil.

Silnice kolem Svatého Kříže je pěkná a rovná. Řidiče to přímo svádí k sešlápnutí plynového pedálu na maximum. „Samozřejmě to někdy špatně dopadlo. Loni tady byly hned tři úmrtí. Silnice kolem nás byla problémová vždycky, už od šedesátých let. Od té doby, co tak zhoustl provoz, byla přímo nebezpečná. Proto jsem začali žádat o radar,“ dodala kronikářka. Stejný názor jako ve Svatém Kříži mají měli na bezpečnost silnice první třídy i obyvatelé protější osady Mendlova Ves. „S tou silnicí bylo třeba něco dělat,“ řekl nedávno Deníku Josef Tesař z Mendlovy Vsi.

Učňům odpadne cestování. V Chotěboři zůstanou pod jednou střechou

V měřeném úseku kolem Svatého Kříže teď řidiči smějí jezdit jen šedesátkou. Původně tady byla povolená sedmdesátka, ale tu dodržoval málo kdo. Úsekové měření rychlosti podél Svatého Kříže je jednou z reakcí na smrtelné nehody, ke kterým na silnici došlo. Druhý důvod byl stížnosti obyvatel Svatého Kříže i sousední Mendlovy Vsi a Ovčína. Svatý Kříž poslal městskému úřadu v Brodě žádost. „Do doby, kdy dojde ke stavbě již schválené okružní křižovatky, vidíme jako nezbytné přijmout několik bezpečnostních opatření, která by předešla vzniku nebezpečných situací, kterých jsme denně svědky,“ napsala za osadní výbor radě města Havlíčkův Brod předsedkyně Martina Šubertová.

Podle osadního výboru pomohlo v kritickém úseku měření rychlosti a tvrdé postihy pro řidiče, kteří rychlost nedodrží. Havlíčkobrodská radnice nakonec radarový systém koupila.

Svatý Kříž



První písemná zmínka: 1530

Počet obyvatel: 338

Že silnice kolem Svatého Kříže je dopravně přetížená a radar má opravdu smysl, potvrzují i statistiky, které vede odbor dopravy městského úřadu v Havlíčkově Brodě. „Směrem Havlíčkův Brod a Jihlava denně projede skoro šest tisíc vozidel, z toho asi dvacet překročí povolenou rychlost. Směrem Jihlava Havlíčkův Brod celkem denně projede přes pět tisíc vozidel, z toho asi deset překročí povolenou rychlost. Z toho plyne že instalace úsekového měření nade vší pochybnost splnila účel k zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku,“ informoval vedoucí odboru dopravy Martin Stehno.

Rodáci a osobnosti



Nejvýznamnějším rodákem obce byl československý stíhač v britských službách za druhé světové války Karel Kuttelwascher zvaný „Kut“. Narodil se 23. září roku 1916 a zemřel 17. srpna v roce 1959 v Truro ve Velké Británii. Byl nejúspěšnějším českým pilotem RAF a jediným československým dvojnásobným držitelem britského Záslužného leteckého kříže (DFC and Bar). Od roku 2009 má Karel Kuttelwascher v obci pamětní desku. Další významnou osobností obce byl český básník, překladatel a grafik Bohuslav Reynek, selský syn ze sousedního Petrkova, který navštěvoval na přelomu 19. a 20. století zdejší základní školu a je zde i pohřbený.

Tip na výlet



Naučná stezka Bohuslava Reynka



Na počest básníka, grafika a překladatele Bohuslava Reynka (1892-1971) vznikla Naučná stezka Bohuslava Reynka. Spojuje Havlíčkův Brod s Petrkovem a Svatým Křížem. Délka trasy je devět kilometrů a nachází se zde pět zastavení. Stezka začíná v Havlíčkově Brodě, odkud zamíří turisté k rybníku Žabinec. Dále pokračují podél potoku Žabinec do Petrkova. Zde vede odbočka k místnímu zámku, kde Reynek žil. Z Petrkova vyrazí výletníci po silnici do Lázní Petrkov a odtud po polní cestě do Svatého Kříže, kde je Reynek pohřben a stezka zde končí.