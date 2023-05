/VIDEO/ Zbořit a postavit znovu. Most přes Břevnický potok v Pohledských Dvořácích, místní části Havlíčkova Brodu se dočkal opravy. Přesněji kompletní demolice a nové stavby skoro za devět milionů korun. Místo starého mostu v havarijním stavu dělníci postaví nový na pilířích podle moderních norem. Práce skončí v létě.

Starý most v Pohledských Dvořácích mizí | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

V současné době na mostě pracují dělníci. Obyvatelům Pohledských Dvořáků slouží k cestě přes potok místo starého mostu bytelná dřevěná lávka.

Město Havlíčkův Brod nechává svoje mosty a lávky kontrolovat pravidelně. Opravy, nad kterými odborníci varovně zvedli prst, chtěla mít brodská radnice za sebou daleko dřív. Ale v případě Pohledských Dvořáků se nepodařilo rychle najít miliony na rekonstrukci. Takže k demolici došlo až letos. „Už bylo načase,“ konstatovali například zástupci výrobny krmných směsí.

Sídlí právě nedaleko mostu. „Pro nás je to jediná možnost, jak se dostat ven z našeho areálu. Takže bychom opravdu potřebovali, aby byl most opravený co nejdřív a kvalitně,“ zdůraznil nedávno pro Deník ředitel společnosti v Pohledských Dvořácích Václav Bárta.

Most přes Břevnický potok



Cílem stavby je demolice starého historického mostu. Místo něho bude nový na pilířích. Objízdná trasa vede po stávající silnici první třídy. Do Pohledských Dvořáků je možný sjezd z východní části osady.



Cena stavby: zhruba devět milionů korun



Začátek a konec prací: od 24. dubna do 31. srpna letošního roku



Důvod rekonstrukce: havarijní stav

Důvodem rekonstrukce je havarijní stav. Most a na něj navazující silnice patřily státu. V devadesátých letech po vybudování přeložky spolu s mostem nad Pohledskými Dvořáky vše připadlo městu.

Žádné velké opravy se tady od té doby nekonaly. „Ještě by chvíli vydržel, ale protože přes něj jezdí těžká nákladní auta z areálu výrobny krmných směsí, je nutné ho kompletně opravit co nejdřív. Nebude to ale vůbec snadné a levné,“ konstatoval po kontrole brodských mostů starosta Zbyněk Stejskal.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle místostarosty Libora Honzárka je starý historický most ve špatném stavu. Provoz musel být ukončen. Rekonstrukce v Pohledských Dvořácích znamená bourání. Místo starého mostu dělníci postaví nový na pilířích podle moderních norem. Práce skončí v létě.