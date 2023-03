Z kalamity hrabošů mají obavy zemědělci na Vysočině. Hlodavec, který ničí zemědělské plodiny, se letos přemnožil kvůli mírné zimě. Téměř ve všech okresech na Vysočině přemnožení překročilo pětinásobek prahu škodlivosti. Varoval před tím Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v posledním hlášení. Ten zároveň zmínil, že nebezpečí značných škod hrozí Třebíčsku, Jihlavsku, Žďársku a Pelhřimovsku.

Na Vysočině se pětinásobně přemnožil hraboš. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

S hraboši má neblahou zkušenost zemědělec Jaromír Ježek z Okříšek na Třebíčsku. Současný vývoj přirovnává k roku 2018, kdy farmáři čelili jednomu z největších náporů hraboše. „Dělá nám škody už teď. Když bude na jaře sucho a nezaprší, ještě se to zhorší. Pouhým okem jsou na polích vidět kola, jak plodiny sežral. Z jetele přeskočil na obiloviny a řepku,“ vyjmenoval předseda Zemědělského družstva v Okříškách Ježek s tím, že plánují objednat granule na hubení.

Ani ty však podle Ježka nezajistí výhru. „Ta látka je kvůli nařízením snížená o padesát procent, takže ta myš musí sníst víc granulí. A vkládat je můžeme jen do nor. Není v lidských silách všechno obejít. To bude problém i do budoucna. Zachránit by nás nyní ještě mohlo jaro, kdyby hodně napršelo. Ale to se odhadnout nedá. Stejně tak to, jak nízké budou výnosy,“ okomentoval Ježek.

Žďárská rašeliniště ohrožuje sucho: ochranáři chtějí do krajiny vrátit vodu

Na nebezpečí zničení obilovin kvůli polním hlodavcům upozornil také místopředseda Asociace soukromého zemědělství na Třebíčsku Tomáš Vaníček. „Když se hraboš přemnoží, tak je schopný zasetou plodinu až úplně zlikvidovat. Teď je v nebezpečí ozim. To jsou plodiny, které zaséváme na podzim,“ popsal zemědělec. A dodal, že on sám má s hraboši velký problém. „Kalamity se vrací ve vlnách. Teď mu prospěla mírná zima, kdy se mohl množit i při ní,“ uvedl farmář.

Vaníček zároveň uklidnil, že přemnožení hrabošů by se nemělo projevit na cenách. „I kdyby byl obrovský problém v celé České republice, tak by to zákazníci na cenách potravin poznat neměli. Ty se totiž určují na světových burzách. Český trh je na to příliš malý,“ vysvětlil. Jedním dechem však doplnil, že to ovlivní samotné zemědělce. „Ti budou mít menší výnos. Náklady jim ale zůstanou, takže celkový zisk bude nižší,“ přiblížil Vaníček a zdůraznil, že je potřeba proti škůdcům bojovat.

Aby mohli farmáři hraboší kalamitě čelit, vyhradí jim ministerstva zemědělství a životního prostředí čtyřicet milionů korun. Ty zemědělcům poslouží na nákup pesticidů určených k hubení hlodavců. Ministerstvo zemědělství zároveň ujištilo, že tyto pesticidy by neměly škodit poštolkám, káňatům, zajícům, liškám ani dalším zvířatům včetně domácích mazlíčků.

O bezpečnosti zásahu ubezpečil i ministr zemědělství Zdeněk Nekula. „Nedopustíme, aby se opakovala kalamita s hraboši, jaká zemědělce postihla v roce 2019 a 2020. Chceme maximálně ochránit ostatní živočichy, proto neumožníme aplikaci přípravku rozhozem na povrch. Cílenou podporou pro zemědělce jim pokryjeme zvýšené náklady na boj se škůdcem a zároveň nepoškodíme životní prostředí,“ řekl ministr.