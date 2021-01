Zubařka, která už ve městě ordinuje má stále plno, nové pacienty nebere.

„V novinách kraje Vysočina jsem se dočetla, že město má schválenou dotaci na vybavení ordinace pro nového zubaře. Chtěla jsem se Vás zeptat, kdy se budou moci hlásit noví pacienti, a kde bude zveřejněn kontakt na nového stomatologa,“ obrátila se na radnici s dotazem jedna z místních, Jana Holasová.

Podle starosty Ždírce Bohumíra Nikla to ale není tak jednoduché. „Požádali jsme krajský úřad o dotaci, která nám byla přislíbena ve výši 300 tisíc korun. Rozhodně to není částka, se kterou dokážeme vybavit kompletně ordinaci stomatologa. To by musela být dotace daleko vyšší,“ informoval starosta Nikl.

Jak dodal, radnice ve Ždírci se snaží budoucímu lékaři nabídnout co nejvíce benefitů. „Snad se letos podaří smluvně zubního lékaře zajistit. Ovšem jak a kdy bude přijímat pacienty, záleží jenom na lékaři,“ podotkl starosta. Město Ždírec ale zubaře usilovně hledá. Radní poslali požadavek na lékařské fakulty, obrátili se i na českou stomatologickou komoru.