„Já tomu nerozumím. Zastupitelstvo ve Ždírci nechalo pro paní doktorku schválit peníze na ordinaci, ale paní doktorka pacienty ze Ždírce brát nebude. Mě se to nelíbí, podle mě je to podraz,“ zavolal do redakce Havlíčkobrodského deníku nespokojený pacient ze Ždírce, který se představil jako Martin Kunc. Několik dalších telefonátů bylo ve stejném duchu. „Volali jsme paní doktorce a ona prý nové pacienty nebere,“ postěžovala si Jana Šimková. Diskuse na webu města, která se na ono téma vede už několik měsíců, je ještě kritičtější.

„Dobrý den, v příspěvku ze dne 6.5.2019 pokládala paní Jana dotaz ohledně zubařů ve Ždírci. Uběhly další 2 měsíce a stále o zubařích ani ortopedovi vidu ani slechu. Co brání otevření ortopedické i zubních ordinací a kdy se konečně nových lékařů ve Ždírci dočkáme,“ napsala paní Jitka.

„V září končí doktorka v Krucemburku. Bylo by dobré aby zubaře měly aspoň děti, které potřebují pravidelnou kontrolu zoubků,“ vzkázala radním maminka Michaela.

„Vy všichni čekatelé na zubaře ještě opravdu věříte té pohádce o tom, že pan starosta mávne kouzelnou hůlkou a paní zubařka začne přijímat nové pacienty? Všude u zubařů je plno a nikdo nepřijímá, čekací doba je až rok. Zřejmě je paní doktorka někoho dobrá známá a za naše peníze se jí opravila a zařídila ordinace bez jakéhokoli závazku, že přijme nové pacienty ze spádové oblasti Ždírce. Za čas si přečteme v novinách jak si radní klepou po rameni jak jsou dobří, že pro město zajistili zubaře, ale zapomenou dodat, že nové pacienty nebere,“ přidal se další rozhořčený pacient.

V současné době ordinuje ve Ždírci už jedna stomatoložka. Ale tou zubní lékařkou o které je řeč, je Petra Coufalová ze Žďáru nad Sázavou. Jak vysvětlila Havlíčkobrodskému deníku, všechno je jinak. Nové pacienty teď nepřijímá nikoliv ze zlé vůle, ale proto, že má kapacitu ordinace tak zahlcenou, že pro další pacienty není místo. Aspoň zatím.

„Pravda je, že se do Ždírce stěhuji, ale i se svými pacienty. V současné době nemohu nikomu závazně slíbit, že budu další pacienty hned přijímat. Nechci aby se před ordinací tvořily fronty. Ale je pravda, že ne všichni moji pacienti ze Žďáru a okolí budou asi ochotni jezdit na ošetření do Ždírce nad Doubravou. Takže je jen otázka času, kdy se pro nové pacienty uvolní kapacity, ale to zjistím až během praxe,“ konstatovala lékařka.

„Ve Ždírci má v současné době otevřenou zubní ordinaci doktorka Lánová. V prosinci by se měla otvírat ordinace paní Coufalová, která se k nám do Ždírce stěhuje ze Žďáru.. Na rekonstrukci této ordinace schválilo zastupitelstvo města finanční příspěvek. Paní Coufalová si k nám do Ždírce řivede i současné pacienty, ale předpokládá se, že do budoucna bude přibírat i nové pacienty,“ vyjádřil se bezpartijní starosta Ždírce Bohumír Nikl a dodal: „Máme i nově vybudovanou ordinaci pro zubního lékaře, kterou nabízíme k pronájmu. Sehnat nyní zubní lékařku nebo zubního lékaře po absolvování lékařské fakulty, který nemá ani jednoho pacienta je v současné době téměř nemožné.“

Město Ždírec poslalo požadavek na lékařské fakulty a na českou stomatologickou komoru. „Jednáme i s krajským úřadem. Vím, že někteří občané Ždírce a okolí nyní nemají svého zubního lékaře, protože v Krucemburku a v Trhové Kamenici zubní ordinace ukončily provoz. Jednáme i se lékaři na rozšíření jejich zubařských praxí k nám do Ždírce,“ dodal Nikl.

Ke stížnostem nespokojených pacientů ze Ždírce se vyjádřil na webu města i bývalý bezpartijní starosta Jan Martinec: „Pan starosta určitě kouzelnou hůlkou nemávne. Vybavená ordinace a byt k tomu je úplně běžná nabídka pro zubního lékaře, přesto se nedaří lékaře na Vysočinu přilákat. Paní doktorka Coufalová určitě není nikoho ze zastupitelstva známou. Je to mladá lékařka, která má momentálně plný stav pacientů. Vzhledem k jejímu věku lze s jistotou předpokládat, že skladba jejích pacientů se bude měnit a paní doktorka bude postupně přibírat pacienty ze Ždírecka,“ konstatoval bývalý starosta.

Zastupitelstvo při rozhodování o příspěvku na rekonstrukci ordinace vycházelo podle Martince právě z této uvedené úvahy. „Pevně věřím, že následující roky nám zastupitelům města, dají za pravdu,“ zdůraznil Martinec. Co se týče rozsahu základní stomatologické péče v Česku, tak současná situace je ve srovnání s minulostí doslova katastrofální. Ve Žďáru nad Sázavou stála před ordinací zubní lékařky, která se vrátila z mateřské dovolené, potupná fronta. Někteří pacienti tam stáli už od svítání. To samé se dělo v polovině září v Jihlavě.