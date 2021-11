Někteří obyvatelé Ždírce to dávají za vinu přímo starostovi Bohumíru Niklovi a vyčítají mu na webu města, proč není schopen zubaře pro sehnat. „Pravda je, že zubaře u nás pořád nemáme. Jedna nová zubařka sice do Ždírce přišla, ale převedla si i svoje pacienty. Takže pro Ždírečáky kapacity nezbyly,“ popsala situaci Iva Blažíčková.

Jak vzkázala starostovi Lucie Štefáčková, nová zubařka pacienty nechce. „My jezdíme k zubaři už rok do Pardubic. Zubařka ve Ždírci pacienty nepřibírá. Zubaři nejsou nikde a Vysočina je na tom v celostátním porovnání nejhůře, “ dodala.

Že zubaři nejsou, potvrdil i místostarosta Ždírce František Němec. „Pro nového zubaře jsme udělali maximum. Můžeme mu nabídnout moderní prostory, dokonce parcelu na stavbu. Jenže zubařům se do Ždírce nechce,“ konstatoval. Už před dvěma lety město udělalo vstřícný krok. Nechalo zrekonstruovat jednu ordinaci. Přispělo na ni z rozpočtu. Nová zubařka se nastěhovala, ale od té doby podle Blažíčkové pacienty nebere.

Ždírec hledá zubaře

V roce 2019 otevřený pečovatelský dům

V domově je nová zubní ordinace ale prázdná

V říjnu 2019 odhlasovala radnice příspěvek z rozpočtu

Cílem byla rekonstrukce staré ordinace ve městě

Nová zubařka tam ordinuje od loňska ale má stále plno

Od té doby město hledá dalšího lékaře

Doktorka Petra Coufalová ze Žďáru nad Sázavou při nastěhování vysvětlila Deníku, že pro nové pacienty zatím nemá místo. „Nechci, aby před ordinací stály fronty. Ale ne všichni moji pacienti ze Žďáru a okolí budou asi ochotni jezdit na ošetření do Ždírce. Takže je jen otázka času, kdy se pro nové pacienty uvolní kapacity. Ale to zjistím až během praxe,“ konstatovala.

Sousední Krucemburk skutečně zubaře našel, poté co tamní lékařka odešla do důchodu. Letos tam ordinuje nová zubařka. „Zastupitelé v únoru podpořili pro zubaře vybavení ordinace ve výši 1,5 milionu a bezúročnou půjčku na dovybavení ordinace 500 tisíc,“ napsal do místního zpravodaje starosta Otto Kohout. Podle místostarosty Ždírce Františka Němce je to štěstí. „Někdy se to povede. Záleží to na náhodě, známosti nebo i na tom, jestli má nový doktor k regionu, kde chce pracovat, nějaké vazby,“ konstatoval.

Ždírec žádal o pomoc poslance, senátory a jednal i na krajském úřadě. „Psali jsme na stomatologickou komoru, jednali jsme s pojišťovnou, ptali jsem se přímo na fakultách. Naposledy jsme jednali s doktorem, který se chce vrátit k nám do kraje, ale nejdříve tak za dva roky,“ vysvětlil. Jediné, co se Ždírci zatím povedlo, je zajistit pro město dentální hygienistku. „Otevře u nás ordinaci po novém roce,“ upřesnil Němec.

Stejně jako Ždírec je na tom Přibyslav, kde nemají ani jednoho zubaře už několik let. Ve Žďáru nad Sázavou stála před ordinací zubní lékařky, která se vrátila z mateřské dovolené, potupná fronta. Někteří pacienti tam stáli už od svítání. To samé se dělo v Jihlavě.