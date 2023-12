Po nových chodnících se projdou obyvatelé ulice Ke Stadionu ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. K dispozici mají skoro třicet nových parkovacích míst. To vše za desítky milionů.

„Rekonstrukce ulice Ke Stadionu je hotová. Vybudovali jsme chodník pro pěší, parkovací místa podél areálu Tatran, nová parkovací plocha pro osobní automobily s celkovým počtem 27 parkovacích míst + 2 parkovací místa vyhrazená pro osoby ZTP je naproti lesu Na Kopanině,“ oznámil starosta Bohumír Nikl.

Ulice dostala nové sloupy veřejného osvětlení, asfaltový povrch a zpomalovací prahy. „V některých částech ulice je jsme nechali nadzemní elektrického vedení uložit pod zem. V celé ulici je nová kabeláž pro veřejné osvětlení a kompletní veřejné osvětlení. Také nové přípojky vodovodu a splaškové kanalizace,“ doplnil Nikl.

Do dešťové kanalizace jsou připojeny i domy, které v projektu nebyly zahrnuty. „Systém dešťové kanalizace odvádí zachycené srážkové vody z komunikací do vodoteče Jánského potoka,“ upřesnil Nikl. Město Ždírec investovalo do náročné rekonstrukce ulice 25,4 milionů korun získalo od Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování komunikace dotaci ve výši 6,8 milionů.

