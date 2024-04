/VIDEO/ Spíš než politik chtěl být rockový muzikant. Na návštěvu základní školy ve Ždírci nad Doubravou přijel ve čtvrtek 18. dubna hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Pozvánku mu neposlalo vedení školy, nýbrž tamní školní parlament.

Setkání žáků ze ždírecké školy s hejtmanem | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Hejtman ale není jediný politik z Vysočiny, kterého školáci ve Ždírci zpovídali. „Je to nápad letošního roku, zvát do školy známé osobnosti z politiky a vyptávat se jich. Nejen na jejich práci. Nemyslím, že by škola měla být úplně apolitická. O politice by se mělo ve škole mluvit daleko víc, ale bez propagace politických stran,“ vysvětluje žák deváté třídy Matouš Kavalír z vedení školního parlamentu.

Pokud se někdo domnívá, že Matouš Kavalír v budoucnu rovněž míří do vysoké politiky, mýlí se. „Po škole chci jít na gymnázium a pak chci studovat stomatologii,“ říká mladík. Školáci ze Ždírce začali zvát na horké křeslo nejdřív místní radní, další na řadě je právě hejtman. „Zajímá nás, nejen jeho funkce hejtmana, ale také jaký je člověk,“ dodává Matouš Kavalír.

Hejtman Vítězslav Schrek přijíždí do školy s dobrou náladou a dárkem. Jak říká Deníku, s pozvánkami od školáků se každý den nesetkává. O to rád je přijímá. „Setkání se školáky jsou zajímavá a inspirativní," dodává Schrek.

Setkání v knihovně je pro něj příjemné a neformální. „Moje kvality coby žáka, se pohybovaly na křivce nahoru a dolů. Na základní škole jsem byl premiant. V osmé třídě jsem netušil, co chci dělat. Šel jsem na gymnázium a přál si být rockový muzikant,“ prozrazuje na sebe lídr kraje, který se nakonec rozhodl na vysoké škole pro studium speciální pedagogiky.

Pro Báru Šidákovou ze třetí třídy je návštěva hejtmana zážitek. „Já ho živého ještě neviděla. Zajímalo by mě, jakou má rodinu a kde bydlí,“ přeje si vědět školačka. A co vlastně takový hejtman dělá? I to školáky zajímá. Podle Vítězslava Schreka je to vcelku jednoduché. Hejtman musí pracovat, pokud možno nejlíp a nejvíc ze všech.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Ředitel školy Ota Benc zopakuje, že pozvat na návštěvu prvního muže kraje nebyl nápad vedení školy. „Byla to samostatná akce školního parlamentu. Já se musel skoro vnutit, abych se mohl s hejtmanem setkat osobně,“ říká s úsměvem Benc.

Školní parlament ve Ždírci funguje asi šest let, má 28 členů. Za tu dobu se stal podle ředitele výraznou skupinou žáků, kteří nejenom umějí hájit jejich zájmy, ale jsou schopní ve spolupráci s učitelkou Věrou Joskovou ve škole zorganizovat řadu velmi zajímavých a hodnotných společenských akcí. „Myslím, že příště pozvou rovnou prezidenta,“ dodá ředitel.