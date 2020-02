„Já se na to už nemohl dívat. Provedli jsme ve školní jídelně takový malý průzkum, jak umíme plýtvat s jídlem. Opravdu nám to jde. Ukázalo se že denně vyhodíme až sedmdesát porcí a někdy i víc,“ vysvětlil ředitel Benc, proč se do projektu pustil a dodal: „Pořád se mluví o ochraně přírody, tak začněme u sebe.“

Podle ředitele Bence, který má rád výzvy a pouští se do neotřelých projektů, úplně stačí, když děti ve školní jídelně přestanou mít, obrazně řečeno, velké oči. „Co mám na talíři, to sním a vezmu si jen tolik, kolik zvládnu. Děti hladovět nemusejí, mají na výběr ze dvou jídel,“ vysvětluje podstatu věci ředitel Benc.

Jak dodává, to časem pochopí i malé děti. Projekt funguje ve školní jídelně víc než měsíc a počet zbytků podle Bence významně klesl. „My projekt jen podporujeme. Vždyť nám kuchařkám je smutno, když vidíme, kolik jídla padá do odpadků,“ říká vedoucí jídelny Miroslava Lingmajerová.

„Já v zásadě s takovým projektem nemám problém i když moje děti do školy ve Ždírci nechodí a jídlem neplýtvají,“ komentuje projekt například sportovec Aleš Bažout ze Ždírce.

„Podobnou aktivitu jen podporuji,“ přidává se vedoucí mladých hasičů ze Ždírce Lucie Štefáčková.

Kampaň Co mám na talíři, to sním, vyvolává samozřejmě řadu emocí, hlavně u rodičů a prarodičů. Reakce na webu školy na sebe nedaly dlouho čekat. "Když se ptám syna, jak to teď chodí ve školní jídelně, prý furt stejně, dostanu nandaný jídlo a nikdo se mě neptá, co chci nebo kolik," vyjadřuje se k projektu na školním webu maminka Renata.

"Pokud ve školní jídelně uvaříte několik jídel a každý by si vzal pouze polovinu porce. Kde skončí druhá polovina nevydaných jídel? Darovat nebo přeprodávat nelze," zajímá se tatínek Martin.

Rodiče chtějí vědět, jestli děti nebudou mít hlad a co s jídlem, které děti nesní. „Kuchařky dětem rády vyhoví, když si dítě přijde pro nášup. Jídla se vaří dle toho, co dětem chutná. Kuchařky to sledují již od začátku školního roku. Při posledním výdeji jsou přebytky rozdány posledním strávníkům, kteří mají o přídavek zájem,“ vysvětluje ředitel Benc.